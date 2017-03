FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 82 del 30.03.2017

FEMI-CZ RRD: RF MOTORS-MITSUBISHI, I BERSAGLIERI INMETA CON LE NUOVE AUTO

Si rinnova per l’undicesimo anno la collaborazione tra RF MOTORS e i

Bersaglieri.

I rossoblù, che da anni viaggiano con auto della concessionaria, ora

utilizzeranno una nuova flotta MITSUBISHI con una livrea stile rally

molto accattivante. La speciale colorazione è stata realizzata in

occasione del dodicesimo Titolo conquistato dai Bersaglieri lo scorso 28

maggio: le auto sono infatti molto riconoscibili per i colori rossoblù e

per lo scudetto commemorativo ben visibile sul cofano.

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ringrazia RF MOTORS per il sostegno agli

atleti e spera che le nuove auto aiutino a creare ancora più interesse

per il già seguitissimo mondo del rugby rodigino.

