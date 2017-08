FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 4 del 07.08.2017

FEMI-CZ RRD: RILANCIO DELLA RUGBY ROVIGO DELTA

Questa mattina nella sede della FEMI-CZ, il Presidente della Rugby

Rovigo Delta comm. Francesco Zambelli ha illustrato il progetto di

rilancio del Club di viale Alfieri.

“Innanzitutto sottolineo che ho molta fiducia sulla rosa della prima

squadra messa in piedi per affrontare la stagione imminente – ha

esordito il Presidente Zambelli – una squadra da cui mi aspetto ottimi

risultati fin dalle amichevoli pre-stagione e, oltre ad un’Eccellenza di

primo livello, anche buone prove nella coppa europea”.

Il Presidente ha poi spiegato il nuovo progetto in atto, nato al fine di

promuove il rilancio del rugby polesano, la sua compattezza e storia,

nonché di ricondurre la Monti Junior nell’alveo del massimo movimento

rugbistico del territorio, pur conservando un alto grado di autonomia:

“la Rugby Rovigo Delta ha già iniziato il suo rilancio assumendoin

proprio, da subito, dall’affiliazione allo svolgimento dei campionati,

la gestione e relativi costi delle squadre cadetta e delle due under 18.

Ho chiesto all’attuale Monti Rugby Rovigo Junior di provvederea cambiare

denominazione in *Monti Junior RRD/ Scuola di Rugby*e modificare lo

Statuto, in quanto ambisco alla costituzione di una società unica in cui

i bambini che si iscrivono possonoavere la certezza di un domani tra le

fila della prima squadra. Il nuovo settore giovanile rossoblù dovrà

avere educatori di primo livello, senza dimenticare i fondamentali

rapporti di collaborazione con le altre Società polesane, che ho già

incontrato nelle scorse settimane, per tornare ad avere un movimento

forte e collegato in tutto il nostro territorio”.

Ilconsigliere della Rugby Rovigo Delta RaffaeleSalvan è stato nominato

coordinatore di tutte le attività sportive del club rossoblù, comprese

quelle della squadra cadetta e del settore Junior under 18. Il

coordinamento con la Monti Junior RRD sarà concordato in seguito,

tenendo conto dell’attuale doppio ruolo del primo allenatore Joe McDonnell.

“Con una prima squadra di livello, che spero verrà apprezzata dal

pubblico e dagli sponsor, con l’adozione della gestione delle due under

18 e della cadetta, con un settore junior di prim’ordine, avremo tutte

le carte in regola per continuare ad essere un Club eccellente,pronto

per quando la nostra Società sarà chiamata a ruoli più importanti di

quello attuale,” ha concluso il Presidente.

