FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 59 del 26.01.2017

FEMI-CZ RRD: ROLAND GARROSSOBLU, IL TORNEO DI TENNIS BENEFICO CON I

BERSAGLIERI

La Rugby Rovigo Delta e *Noway SSD*presentano il “*R**oland

GarrossoBlu**”*, torneo di tennis a scopo benefico che si terrà

*domenica 5 febbraio **d**alle 9.30**agli impianti sportivi Don Bosco*,

in viale G. Marconi 5 a Rovigo.

Amanti del rugby e del tennis potranno scegliere di *giocare insieme ad

un campione della Rugby Rovigo Delta* formando una coppia che

parteciperà al torneo con formula Rodeo. 16 saranno le coppie che si

sfideranno con la racchetta provando a vincere *il premio in palio*, una

maglia della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta firmata da tutta la squadra!

Il *costo d’iscrizione è di 10€ e il ricavato sarà totalmente devoluto*

all’Associazione “Danilo Ruzza – Donatori di midollo osseo e cellule

staminali”.

Ma la giornata non sarà solo per i giocatori: ospiti e pubblico potranno

tifare i loro beniamini e contribuire a sostenere l’Associazione “Danilo

Ruzza”. Per i più piccoli sarà presente il Bersagliotto, la mascotte

della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, con tante sorprese rossoblù.

Per iscriversi al “Roland GarrossoBlu”, o avere maggiori informazioni

sul torneo, basta inviare una mail a info@nowaysport.it

info@nowaysport.it> o chiamare il numero 0425/1681456.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta