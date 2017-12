FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 63 del 15.12.2017

FEMI-CZ RRD: ROSSOBLÙ A CACCIA DI UN POSTO NEI PLAY-OFF EUROPEI

Si conclude domani la regular season della Continental Shield e la

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronterà il Patarò Calvisano al “Peroni

Stadium” per assicurarsi un posto nei play-off della competizione

europea. A dirigere la sfida, con calcio d’inizio alle ore 15, sarà lo

scozzese Lloyd Linton coadiuvato dai connazionali David Sutherland e Ian

Kenny, quarto e quinto uomo saranno gli italiani Stefano Roscini e

Francesco Russo.

“La partita di domani è estremamente importante – afferma l’head coach

rossoblù *Joe McDonnell* – e la chiave sarà scendere in campo con la

giusta mentalità. Calvisano è Calvisano e dopo la nostra vittoria tra le

mura di casa avrà voglia di riscattarsi, sarà ancora più agguerrito del

solito soprattutto in mischia chiusa. Tra gli avanti mi aspetto infatti

una vera e propria battaglia ma credo che anche i trequarti avranno modo

di esprimersi, così come è avvenuto la scorsa settimana con i

portoghesi, grazie al diverso approccio degli arbitri stranieri che

portano le squadre a giocare maggiormente dando modo di aumentare il

ritmo. Ci giochiamo l’accesso ai playoff perciò non possiamo lasciare

nulla al caso, dobbiamo sfruttare ogni nostro punto di forza e

continuare la nostra strada di crescita”.

Con Ferro fermo ai box per un lieve risentimento muscolare sorto in

allenamento, i gradi di capitano domani saranno affidati a Momberg che,

come la scorsa settimana, andrà a comporre la prima linea insieme a

Brugnara e D’Amico. In seconda torna dal primo minuto Boggiani a fare

coppia con Ortis mentre De Marchi vestirà la maglia numero 8 a fianco

dei compagni di reparto Lubian e Venco. Confermati tutti i trequarti con

Chillon e Mantelli in mediana, Cioffi e Biffi all’ala, Majstorovic e Van

Niekerk ai centri e Odiete estremo.

Questi, quindi, i Bersaglieri che scenderanno in campo al “Peroni

Stadium”: Odiete; Biffi, Majstorovic, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli,

Chillon; De Marchi, Lubian, Venco; Boggiani, Ortis; D’Amico, Momberg

(cap.), Brugnara. A disposizione: Cadorini, Pavesi, Muccignat, Parker,

Zanini, Loro, Robertson-Weepu, Davies.

