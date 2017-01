FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 53 del 14.01.2017

FEMI-CZ RRD: ROVIGO BEFFA ALL’ULTIMO LE FIAMME ORO VINCENDO 25-23

Con un drop di Basson negli ultimi istanti del match, la FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta vince la sfida in casa delle Fiamme Oro superandole 25-23.

Le Fiamme Oro partono subito forte costringendo i rossoblù a difendere la

propria metà campo per i primi minuti e ottenendo al 4′ un calcio a favore che

Azzolini mette tra i pali per il 3-0. La risposta del Rovigo, però, non si fa

attendere e sfruttando un fallo per fuorigioco dei cremisi, i rossoblù portano

il punteggio in parità al 10′ grazie alla precisione al piede di Basson.

L’estremo rossoblù si rende protagonista anche nei minuti successivi, centrando

i pali in altre due occasioni al 13′ e al 15′ allungando così le distanze sul

3-9. Rovigo si dimostra decisamente superiore in mischia chiusa ma pecca di

indisciplina e i padroni di casa ne approfittano al 20′ per accorciare sul 6-0,

di nuovo con Azzolini. Poco dopo un placcaggio alto su Rodriguez favorisce i

Bersaglieri che optano per la touche sui 5 metri avversari, dove ottengono un

secondo calcio a favore che Basson concretizza in 3 punti mandando l’ovale tra i

pali. Le Fiamme Oro non ci stanno e, sfruttando un varco nella difesa rossoblù,

riescono a segnare la prima meta del match con l’ex di turno Bacchetti. Azzolini

trasforma per il sorpasso 13-12. A pochi minuti dalla fine del primo tempo le

Fiamme Oro allungano ulteriormente grazie alla marcatura di Marinaro, anche

questa trasformata dal preciso Azzolini. I Bersaglieri però pareggiano i conti

al 41′, quando sui 5 metri avversari ottengono un calcio a favore e optano per

la mischia, sfruttando la superiorità del pack rossoblù che difatti ottiene una

meta tecnica, trasformata agilmente da Basson: le squadre tornano agli

spogliatoi sul 20-19.

Nella ripresa il gioco non decolla fino al 20′, quando Basson si presenta alla

piazzola e centra i pali per il momentaneo sorpasso 20-22. Poco dopo la FEMI-CZ

Rugby Rovigo Delta rimane con un uomo in meno per un giallo a Momberg ma

Azzolini commette il primo errore di giornata non mettendo a segno il calcio

assegnato dall’arbitro alla squadra di casa. Il mediano d’apertura cremisi si fa

comunque perdonare al 36′ centrando i pali per il 23-20. La partita sembra

chiusa ma proprio negli ultimi istanti di gioco arriva l’invenzione di Basson,

premiato alla fine come Man of the Match, che mette a segno il drop del 23-25.

Una vittoria sofferta ma importante per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, che la

prossima settimana ospiterà al Battaglini il Rugby Viadana.

Alla fine del match l’allenatore rossoblù Joe McDonnell si dice soddisfatto: “È

stata una partita dura, perché sia noi che le Fiamme Oro avevamo bisogno di

vincere oggi. Ci sono due cose fondamentali su cui dobbiamo lavorare: placcaggi

e disciplina. Sono comunque contento della prova in mischia, che anche oggi si è

dimostrata forte e fondamentale. Complimenti ai ragazzi che hanno giocato 80′

senza mai mollare in un match sempre sul filo del rasoio, e sono contento che

Basson sia tornato in forma con una buona performance. Ora ci dobbiamo

concentrare sul match di sabato prossimo contro Viadana perché è importante

chiudere questa prima parte della stagione con un’altra vittoria. La partita

contro Viadana sarà ancora più difficile, soprattutto perché sull’altra

panchina, per la prima volta da avversario, ci sarà il mio amico Filippo Frati”.

“Bella partita e bella vittoria, combattuta fino all’ultimo come dimostra il

risultato finale – è il commento di Matteo Ferro – ora pensiamo a sabato, quando

giocheremo l’ultima di andata della regular season contro il Viadana;

migliorando la disciplina e provando a fare il nostro gioco cercheremo di

ottenerne la terza vittoria in quest’ultimo scontro diretto”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta