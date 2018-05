FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 140 del 17.05.2018

FEMI-CZ RRD: ROVIGO RUGBY FESTIVAL PER ENTRARE NEL GUINNES WORLD RECORD

Si avvicina Rovigo Rugby Festival, evento di carattere internazionale

che andrà in scena allo Stadio “Mario Battaglini” il 2 e 3 giugno per un

weekend di sport, spettacolo e condivisione.

Cuore dell’evento sarà il torneo Internazionale di Rugby a 7 che

coinvolgerà atleti da tutto il mondo e proietterà Rovigo al centro del

panorama ovale internazionale, grazie alla collaborazione con il

Comitato Regionale Veneto e la Federazione Italiana Rugby. Tra le

squadre che calcheranno il campo principale del “Battaglini” ci saranno

anche l’Italia Seven con due rappresentative, Inghilterra, Spagna,

Svezia, Dogi, Benetton Treviso, Rugby Rovigo Delta, Seven Sirs e Seven

Seas. Parallelamente alla categoria Pro, in programma per domenica 3

giugno, si svilupperà anche la sezione dedicata alle giovanili (Under

14, 16 e 18) che andrà in scena sabato 2 giugno.

Anche gli appassionati avranno però la possibilità di mettersi in gioco:

essendo unanimemente riconosciuta come la “Città in mischia”, Rovigo

rappresenta il luogo ideale in cui tentare la Mischia Più Grande del

Mondo, battendo il record attualmente detenuto dalla Nuova Zelanda con

1758 persone per entrare così nel Guinnes dei Primati!

Lo stadio Battaglini, uno dei templi del rugby italiano, sarà quindi il

suggestivo palcoscenico in cui tentare di entrare nella storia di questo

sport. Il concetto “Io c’ero” è il motore dell’iniziativa che vuol

rendere omaggio ai tifosi e agli appassionati di tutta Italia dedicando

loro un’esperienza irripetibile.

La partecipazione è gratuita: basta iscriversi nella sezione dedicata

del sito

<www.rugbyrovigodelta.it/festival/entra-nel-world-record/>_rossoblù_

<www.rugbyrovigodelta.it/festival/entra-nel-world-record/>o

attraverso l’evento Facebook

<www.facebook.com/events/218853048891387/>del Festival ottenendo

il biglietto gratuito. A tutti i partecipanti verrà inoltreregalata una

t-shirt ricordo.

L’appuntamento con la Mischia Più Grande del Mondo è sabato 2 giugno

alle 18 sul campo principale del “Battaglini”.

