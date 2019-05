FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 140 del 22.05.2019

FEMI-CZ RRD: ROVIGO SALUTA BRUGNARA, CHILLON, CIOFFI E MAJSTOROVIC

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta comunica ufficialmente che i giocatori Riccardo Brugnara, Alberto Chillon, Massimo Cioffi e Denis Majstorovic non faranno parte della rosa per la Stagione 2019/20.

Ai quattro atleti vanno i più sinceri ringraziamenti del Club per l’impegno dimostrato in questi anni ed in particolare durante la Stagione Sportiva appena conclusa, e per aver onorato la maglia rossoblù in ogni partita disputata. Un grande in bocca a lupo a tutti e quattro per il futuro.