Alla fine della partita l'head coach rossoblù Joe McDonnell commenta: "Complimenti al Viadana che ha lottato fino alla fine con la giusta mentalità, per noi il primo tempo è stato sottotono e nel complesso non è stata una partita facile. Abbiamo avuto problemi di disciplina e troppi palloni persi, comunque ho visto ancora buone cose dal pack e faccio i complimenti a Davide Vecchini che ha esordito oggi. Abbiamo vinto, con un po' di fortuna, e questo era l'obiettivo da raggiungere ma dovremo lavorare duramente in vista delle prossime sfide".

"Era importante portare a casa la partita in un campo difficile come quello di Viadana – sottolinea Matteo Ferro – non abbiamo fatto la partita che volevamo, soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo peccato di troppa indisciplina mentre nel secondo siamo riusciti ad essere più precisi e ad ottenere la vittoria contro una contendente ai playoff. Continuiamo a lavorare sodo".

