FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 90 del 17.02.2018

FEMI-CZ RRD: ROVIGO VINCE A VIADANA SUPERANDO 18-15 I GIALLONERI

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ha vinto 18-15 allo Stadio "Zaffanella" contro il Rugby Viadana 1970 nella tredicesima giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza.

Dopo un inizio agguerrito dei padroni di casa, che si avvicinano subito alla linea di meta senza però riuscire a concretizzare, i rossoblù prendono in mano le redini del gioco e dopo varie incursioni riescono a sbloccare il risultato al 12' con una meta di Majstorovic non trasformata da Mantelli. Il Viadana comunque non demorde e al 18' riesce ad accorciare le distanze grazie ad un piazzato messo a segno da Biondelli. Pochi minuti dopo i gialloneri approfittano di un'imprecisine su presa aerea dei Bersaglieri e, trovando un buco nella difesa rossoblù, volano in meta con O'Keeffe. Biondelli non trasforma e il risultato si fissa sull'8-5. Al 34' i rossoblù riescono ad agguantare il pareggio grazie alla precisione di Mantelli dalla piazzola. Sul finire del primo tempo il Viadana ottiene una rimessa laterale appena fuori i 22 rossoblù e con una maul devastante si spinge oltre la linea di meta dove l'arbitro concede la marcatura tecnica. La prima frazione di gioco si chiude quindi sul 15-8.

Un brutto secondo tempo quello andato in scena allo "Zaffanella", con molti falli da ambo le parti che al Viadana costano anche un giallo a Finco al 69'. All'avvio della ripresa sono ancora i padroni di casa a mantenere il possesso territoriale senza però riuscire a sfondare la difesa rossoblù, nonostante molti minuti passati a ridosso dei 5 metri dei Bersaglieri. Anche la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta non riesce però a togliere le castagne dal fuoco fino al 70', quando Mantelli mette a segno un piazzato e accorcia le distanze sul 15-11. Rovigo riesce però a sfruttare al meglio la superiorità numerica andando a segnare al 76' una meta con Ferro, premiato alla fine man of the match, che viene trasformata da Mantelli per il 15-18 con cui si chiude la partita.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta