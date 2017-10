FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 43 del 30.10.2017

FEMI-CZ RRD: SABATO AL “BATTAGLINI” APPRODA LA LAZIO RUGBY, IN VENDITA I

BIGLIETTI

Dopo la bella vittoria sul Rugby Viadana, la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

è chiamata ad un’altra sfida tra le mura di casa dello Stadio “Mario

Battaglini”: *sabato 4 novembre dalle ore 15*, infatti, i rossoblù

affronteranno la S.S. Lazio Rugby 1927.

Oltre al match valido per la quinta giornata del Campionato Italiano

d’Eccellenza, il “Battaglini” ospiterà sabato la mostra /*Il rugby a

Rovigo dai pionieri al primo scudetto veneto*/ realizzata

dall’associazione “Mondovale – centro studi, documentazione e promozione

del rugby”, in collaborazione con la Regione Veneto ed il Comune di

Rovigo ed inaugurata lo scorso 19 ottobre ai sotterranei dei giardini

delle Due Torri. Un tuffo nel passato rossoblù, per conoscere e

riscoprire la nascita della palla ovale a Rovigo!

In vista della partita contro la S.S. Lazio Rugby 1927 è già attiva la

*prevendita* dei biglietti sia al Caffè Molinari di Piazza Vittorio

Emanuele II sia alla Segreteria di viale Alfieri, aperta dalle 10 alle

12 e dalle 16 alle 19. La prevendita sarà attiva anche sabato mattina

mentre nel pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti direttamente

ai botteghini dello Stadio dalle ore 14.

Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Ovest ZONA VIP *25***Euro**

Tribuna Est e Ovest INTERO **12 Euro**

Tribuna Est e Ovest RIDOTTO DONNA e OVER 65 ANNI **10 Euro**

Tribuna Est e Ovest *UNDER 18***Gratis**

*S**arà **inoltre **attiva ***BersagliottoLand***, l’area gioco dello

Stadio Battaglini dedicata ai bambini che accompagnano i genitori alle

partite dei rossoblù. La partecipazione a BersagliottoLand è riservata

esclusivamente ai bimbi di genitori in possesso dell’abbonamento

rossoblù o che acquistano un biglietto come spettatori della partita. Il

servizio è gratuito **per gli abbonati e ad offerta libera per i

possessori del biglietto**, eventuali donazioni volontarie saranno

devolute interamente a Faedesfa Onlus per sostenere le attività

dell’Associazione. **BersagliottoLand aprirà alle ore 1**4**:30,

mezz’ora prima del fischio d’inizio del match.*

—

