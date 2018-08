FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato stampa n. 8 del 06.08.2018

FEMI-CZ RRD: SABATO AL “BATTAGLINI” LA PRIMA AMICHEVOLE DEI BERSAGLIERI

Sarà *sabato 11 agosto* la prima uscita ufficiale in campo della FEMI-CZ

Rugby Rovigo Delta 2018/19: lo Stadio “Mario Battaglini” ospiterà

infatti la gara amichevole tra i Bersaglieri e la Nazionale della Polonia.

Il calcio d’inizio è fissato alle *ore 19:30*, il pubblico potrà

assistere dalla sola Tribuna Est “Quaglio” e il costo del biglietto sarà

di 5 Euro (gratuito per i ragazzi con meno di 18 anni).

“Dopo la pausa di ferragosto ci aspetta la dura amichevole con le Fiamme

Oro Rugby, in programma venerdì 24 agosto alle ore 19 – ha spiegato

l’allenatore rossoblù *Umberto Casellato* questa mattina durante la

conferenza stampa – poi il classico Trofeo Pedrini a Badia sabato 1

settembre e infine un triangolare con il Rugby Noceto e il Valsugana

Rugby Padova sabato 8 settembre alle 19 al Battaglini”.

Ha continuato l’head coach dei Bersaglieri: “Siamo desiderosi di

iniziare queste amichevoli per dimostrare che, nonostante la confusione

delle ultime settimane, l’attaccamento alla maglia da parte dei

giocatori e dello staff è sempre forte e non dovrà mancare da ora fino

alla fine della Stagione; tecnicamente potremo sbagliare qualcosa ma

l’amore per i colori rossoblù dovrà essere sempre al 110%. Per questo

vogliamo iniziare fin da subito con performance di livello, partendo

dalle cose positive che abbiamo messo in campo durante la Stagione

appena conclusa, in primis la mischia che è stata la più forte del

Campionato e a questo vogliamo aggiungere un po’ più di imprevidibilità,

dal punto di vista tecnico, nella linea arretrata. Per quanto riguarda

l’allenatore della mischia, grazie alla collaborazione già consolidata

con il Benetton Treviso avremo a disposizione per diverse settimane un

coach di esperienza come Fabio Ongaro, per cui ringraziamo il Presidente

Amerino Zatta e il DS Antonio Pavanello. Il nostro obiettivo primario è

raggiungere i playoff, abbiamo una squadra in grado di farcela e

comunque, eventualmente, potremo tornare sul mercato in inverno se

dovessimo avere bisogno di un innesto in più in un ruolo specifico. I

ragazzi si stanno impegnando molto dall’inizio della preparazione e non

vedono l’ora di affrontare questi primi test sul campo davanti al

pubblico rossoblù”.

È poi intervenuto il comm. *Francesco Zambelli*, fresco di rinnovo del

contratto di sponsorizzazione della FEMI-CZ quale Title Sponsor dei

Bersaglieri: “Il mio attaccamento alla squadra è incontrastabile e

profondo, ho sempre dimostrato in tutte le circostanze di essere

contento di sostenerla. Sono qui per confermare che le intenzioni sono

buone, farò il possibile affinché i ragazzi possano arrivare ai playoff

in un clima sereno, mi auguro che tutto vada per il meglio e che la

squadra possa dare sempre il massimo per questa Società e per i nostri

tifosi”.

“Senza un sostegno così importante il rugby a Rovigo non sarebbe lo

stesso – è il commento del Presidente rossoblù *Nicola Azzi* nel

ringraziare FEMI-CZ e la famiglia Zambelli – manca solo la firma di uno

sponsor per completare la maglia per la Stagione 2018/19, che sarà un

po’ rivisitata graficamente, anche quest’anno il suo valore è di circa

600.000 Euro e ringrazio i nostri sostenitori che hanno confermato il

loro impegno e la loro generosità. Un sostegno importante, così come è

fondamentale l’apporto del pubblico: posso anticipare che stiamo

lavorando sulla campagna abbonamenti che sarà presto pronta, come l’anno

scorso ci saranno varie tipologie di tessere con diverse novità che

presenteremo quanto prima ma ciò che voglio confermare è che non

aumenteremo i prezzi rispetto alla scorsa Stagione, nonostante due

partite in più in calendario. Mi auguro che questo possa servire come

incentivo per aumentare il numero dei nostri supporters”.

—

