FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 152del 06.06.2018

FEMI-CZ RRD: SABATO LE LADIES AL MEMORIAL “NALIN” DI BADIA

Sabato 9 Giugno, a Badia Polesine, il team Under 16 Rugby Rovigo Delta

Ascare Ladies tornerà in campo per partecipare al Memorial “Nalin” Seven

Invitational, quinto appuntamento con il torneo che chiude la Stagione

del rugby a sette di Coppa Italia femminile organizzato dalla società

Rugby Badia Group e dall’associazione “Il Sorriso di Massimo” in ricordo

di Massimo Nalin.

L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente interessante

grazie alla partecipazione di alcune delle migliori squadre del panorama

rugbistico della categoria Under 16 femminile. Oltre alle Birbe padrone

di casa, classificatesi al 3° posto nelle Finali del Torneo

Interregionale, che ha ufficialmente chiuso la stagione 2017/2018

giocatosi nello scorso weekend a Calvisano e vinto dal Villorba, a Badia

Polesine saranno presenti anche il team del Valsugana Rugby, piazzatosi

al 4° posto nelle finali e le “tigrotte” del Feltre Rugby, tutte squadre

già affrontate più volte dalle rossoblù nel corso della Stagione

regolare. Sarà insomma un grande torneo dove non mancherà lo spettacolo

e l’agonismo in campo. Per le rodigine un bel modo per chiudere questa

prima stagione assoluta affrontando la creme della categoria. Per molte

delle nostre ladies sarà l’ultima apparizione in Under 16 in quanto

nella prossima Stagione faranno il loro debutto tra le Senior.

A proposito di Senior G/iulia Marzolla/, che rientrerà in rossoblù nella

prossima Stagione avendo concluso il prestito stagionale con le Aspidi

del C’è l’Este Rugby con le quali ha disputato un ottimo Campionato

d’esordio, nel fine settimana sarà impegnata con l’altro codice ovale. A

Stanghella, infatti, si terrà uno stage della Nazionale di Rugby a XIII

femminile riservato alle Seniores ed alle Under 20. Lo stage, che

impegnerà le atlete convocate in due intense giornate fatte di

allenamenti programmati per il sabato pomeriggio e per la domenica

mattina, oltre che ad una serie di partite da disputarsi nel pomeriggio

di domenica, servirà ai tecnici della Federazione Italiana Rugby League

per selezionare le atlete che prenderanno parte ad una serie di Test

Match pianificati per l’estate 2018.

