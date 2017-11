FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 53del 17.11.2017

FEMI-CZ RRD: SCONTRO AL VERTICE, I BERSAGLIERI PER IL BIG MATCH CON

CALVISANO

*Domenica 19 novembre allo Stadio “Mario Battaglini”* di Rovigo va in

scena una delle sfide più attese del Campionato Italiano d’Eccellenza.

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronta infatti i Campioni in carica del

Patarò Rugby Calvisano, in testa alla classifica a sole 5 lunghezze dai

rossoblù. *Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15*; a dirigere la

partita, in diretta streaming su therugbychannel.it, sarà il livornese

Liperini coadiuvato dai giudici di linea Bolzonella e Franzoi e dal

quarto uomo Brescacin.

“Ci aspetta un duro scontro al vertice – afferma l’head coach dei

Bersaglieri*Joe McDonnell* alla vigilia della sfida – Calvisano ha anche

quest’anno una squadra di qualità ma noi ci siamo preparati al meglio

per affrontarla. Veniamo inoltre da due partite molto intense, poiché

Mogliano e Lazio contro di noi hanno dato tutto in campo, che sono state

un buon banco di prova in vista del big match di domenica. Tre sono gli

aspetti fondamentali che dovremo rispettare per raggiungere la vittoria:

non perdere il possesso palla, non concedere nulla in difesa ed avere

molta disciplina per evitare il più possibile calci contro. Quindi sarà

importante mantenere il livello di concentrazione al massimo, per tutti

gli 80 minuti. E forti del fatto che, giocando in casa, in campo

scenderemo in 16”.

Pochi cambi nel XV rossoblù di partenza rispetto alla scorsa settimana:

il reparto arretrato, infatti, vede ancora Barion estremo, Cioffi e

Biffi all’ala, Majstorovic e Davies ai centri. Confermati anche Mantelli

mediano d’apertura e Chillon a dirigere il reparto degli avanti. Ancora

una volta la terza linea sarà tutta rodigina, con capitan Ferro numero 8

e al suo fianco Lubian e De Marchi. In seconda sarà Boggiani a fare

coppia con Ortis, mentre Momberg andrà a comporre la prima linea insieme

a D’Amico e Brugnara. La rifinitura di domani pomeriggio scioglierà

l’unico dubbio dei coach McDonnell e Casellato, in merito alla presenza

di Odiete tra i convocati.

Questa, quindi, la formazione dei Bersaglieri che scenderà in campo

domenica: Barion; Cioffi, Majstorovic, Davies, Biffi; Mantelli, Chillon;

Ferro (cap.), Lubian, De Marchi; Boggiani, Ortis; D’Amico, Momberg,

Brugnara. A disposizione: Cadorini, Cincotto, Muccignat, Parker, Zanini,

Loro, Modena, Arrigo/Odiete.

—

