FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 76 del 17.03.2017

FEMI-CZ RRD: SPAZIO AI GIOVANI ROSSOBLÙ NEL MATCH CON LA LAZIO

È tempo di rivalsa per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, chiamata a voltare

pagina dopo la brutta sconfitta rimediata a Calvisano domenica scorsa. I

Bersaglieri tornano a calcare il campo del “Battaglini” per la sfida

contro la S.S. Lazio Rugby 1927, valida per la quattordicesima giornata

del Campionato Italiano d’Eccellenza. Il match, anticipato di un giorno

rispetto alle altre gare per la concomitanza del Torneo Primavera

“Enrico Suriani” organizzato per domenica dalla Monti Rugby Rovigo

Junior, sarà arbitrato dal torinese Andrea Palladino che fischierà il

calcio d’inizio domani alle ore 15.

“Il match contro la Lazio è molto importante per noi – sottolinea l’head

coach rossoblù Joe McDonnell – In settimana abbiamo focalizzato

l’attenzione sul possesso palla per tenere in mano le redini della

partita. Per domani servirà mantenere alto il livello di concentrazione,

per mostrare un bel gioco e la nostra abilità nel segnare mete. Il punto

fondamentale sarà eliminare gli errori per favorire la continuità e

sfruttare al massimo il nostro piano di gioco. Anche in questa sfida

sarà importante la prestazione del nostro pacchetto di mischia, non solo

nelle fasi statiche ma anche nel riuscire ad offrire palloni di qualità

ai nostri trequarti. Purtroppo continuiamo ad avere diversi infortunati,

perciò domani sarà un’occasione per alcuni giovani giocatori che fin’ora

non hanno avuto molto spazio: sarà importante per loro far vedere le

proprie abilità”.

Non sono pochi, in effetti, i Bersaglieri indisponibili per la partita

di domani. Oltre a De Marchi, Apperley e McCann ancora in via di

recupero, e Van Niekerk in procinto di essere operato, alla lista degli

infortunati si sono aggiunti Pavanello, in esiti di lussazione alla

spalla destra, Ferro per distorsione al piede destro e Torres per

affaticamento muscolare. Non disponibile anche Iacob poiché impegnato

con la Nazionale rumena nelle fasi di qualificazione alla RWC 2019.

A causa dell’infermeria piena, gli allenatori Joe McDonnell e Jason

Wright hanno apportato diverse novità alla formazione, tra cui lo

spostamento di Rodriguez che andrà a fare reparto con Majstorovic e

l’inserimento in panchina di Elia Venco, giocatore dell’Under 18 rossoblù.

Questo, quindi, il XV dei Bersaglieri che scenderà in campo domani:

Biffi; Arrigo, Majstorovic, Rodriguez, Barion; Mantelli, Loro;

Cicchinelli, Brancoli, Ruffolo (cap.); Boggiani, Ortis; Bordonaro,

Momberg, Muccignat. A disposizione: Cadorini, Balboni, Pavesi, Lubian,

Venco, Basson, Modena, Pasini.

