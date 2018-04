FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 122 del 18.04.2018

FEMI-CZ RRD: TEAM LADIES, BUONE PRESTAZIONI ALLA TAPPA DI COPPA ITALIA A

TREVISO

Nell’appuntamento con la Coppa Italia Seven femminile giocato domenica

scorsa a Treviso presso gli straordinari impianti sportivi de “La

Ghirada”, le ragazze del team Under 16 della Rugby Rovigo Delta,

nonostante le prevedibili sconfitte maturate affrontando tre squadre

quali Villorba 2, Valsugana 2 e l’Este dotate di maggior esperienza,

hanno sfoderato una serie di prestazioni degne di nota che certificano

l’ottimo lavoro fin qui svolto dallo staff tecnico.

/Nonostante le troppe assenze dovute alle tante infortunate che ancora

intasano l’infermeria rodigina e ad alcuni improrogabili impegni di

carattere famigliare che hanno costretto alcune atlete a rinunciare alla

convocazione per il torneo di domenica, le ragazze scese in campo hanno

fatto tutte vedere enormi progressi sia sotto l’aspetto tecnico, che

sotto quello tattico e di gestione della partita. Degno di nota il

rientro, dopo quasi tre mesi d’assenza per un serio infortunio, di

Agnese Sartori che in tutto l’arco del torneo trevigiano ha messo in

campo la sua straordinaria voglia di rugby giocato fatto di agonismo,

concretezza e qualità tecnica./

Nel pomeriggio, dopo il consueto terzo tempo, tutte le atlete impegnate

nella competizione riservata alle categorie Under 16 ed Under 14, sono

state invitate ad assistere all’incontro valevole per la quindicesima

Giornata del Campionato di Serie A Femminile tra Benetton Treviso e

Riviera del Brenta.

—

