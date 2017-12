FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 58 del 03.12.2017

FEMI-CZ RRD: TRIS DI VITTORIE PER I GIOVANI ROSSOBLÙ

L’*Under 18 Sperimentale* ha incontrato sabato pomeriggio il Checco

Camposampiero al Battaglini e ha vinto per 64-33. Partita impegnativa

per i giovani rossoblù che nonostante una rosa ridottissima, causa

infortuni e malattie di stagione, riesce a portare a casa la vittoria

dimostrando grande determinazione e voglia di lottare fin dai primi

minuti. Primo tempo dominato dai baby Bersaglieri, che vanno a segnare

cinque mete, con un risultato parziale di 31-5. Nella ripresa il gioco è

più equilibrato, gli avversari schiacciano l’ovale oltre la linea tre

volte, ma è comunque Rovigo ad avere la meglio. Giornata molto positiva

per l’atteggiamento dei ragazzi che, nonostante la formazione non fosse

al completo, alla prova dei fatti hanno dimostrato grande impegno e

spirito di squadra per lottare fino alla fine.

*M**ete*: Carcangiu (4), Zanovello, Vanzan, Siviero, Biondi R. (2),

Bragante.

*Trasformazioni*: Mattetti (6), Siviero (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Biondi R., Mazzetto, Pavan, Siviero,

Mattetti, Carcangiu, Quadri, Vanzan, Mehtli, Zanovello, Libanore, Nalin,

Bragante, Boccato, Napoli, Dainese.

L’*Under 18 Elite* ha dominato la partita contro il Ruggers Tarvisium

andata in scena oggi al Battaglini, conquistando anche il bonus con il

netto risultato di 72-17. Durante il primo tempo è Rovigo che governa il

match e concede solo una meta di intercetto agli avversari, tornando

agli spogliatoi sul parziale di 38-5. Nella ripresa i giovani rossoblù

continuano a segnare mete, poi però calano di ritmo e Tarvisium è bravo

a sfruttare un paio di errori difensivi e a segnare due marcature. Nel

finale i padroni di casa approfittano di alcuni errori dei trevigiani e

vanno in meta altre tre volte. Soddisfatti i tecnici Tellarini e Romeo

che oggi hanno visto esprimere al meglio il concetto di rugby per i loro

ragazzi. Buona anche la fisicità negli impatti e la tenuta atletica. Per

questa occasione alla consegna delle maglie è stato invitato Alberto dal

Martello.

*M**ete*: Visentin, Moscardi (2), Bellettato (2), Ceglia (2), Bordin

(2), Scarparo, Zeggio, Parolo.

*T**rasformazioni*: Visentin (6)

*Rossoblù scesi in campo*: Bordin, Milan, Zeggio, Moscardi, Ceglia,

Jourcin, Visentin A., Carretta, Lugato, Roncon, Rubello, Parolo,

Vecchini, Tellarini, Bellettato, Scarparo, Chairello, Biondi A., Farinatti.

La squadra *Cadetta* vince contro il Rugby Piazzola al Battaglini per

59-12. Si è visto un notevole miglioramento del gioco alla mano, che

conferma il buon lavoro svolto fino ad ora da parte dei ragazzi e dello

staff. La partita è stata piacevole e si sono viste diverse marcature di

buona fattura da parte dei giovani Bersaglieri, nettamente superiori,

che conquistano il punto del bonus nel primo tempo portando l’ovale

oltre la linea di meta per sei volte. Domenica prossima sarà l’ultima

partita in casa della prima fase, dove ci si aspetta un’ulteriore

conferma del lavoro svolto fino ad ora.

*Mete*: Arrigo, Barani (2), Parolo, Venco (2), Falletti, Magagnini, Vegro.

*T**rasformazioni*: Vegro (7)

*Rossoblù scesi in campo*: Marra, Arrigo, Magagnini, Barani, Parolo,

Pasini, Vegro, Venco, Tenani, Falletti, Bolognesi, Erhabor, Pomaro,

Giagnoni, Merlo. A disposizione: Vignato, Sagins, Manfrinato, Martino,

Tosato.

