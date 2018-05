FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 143 del 24.05.2018

FEMI-CZ RRD: TUTTO PRONTO PER L’AUTOMASTER ROVIGO RUGBY FESTIVAL

A poco più di una settimana dall’Automaster Rovigo Rugby Festival sono

già più di 700 gli iscritti per la Mischia Più Grande Del Mondo,

l’evento nell’evento che vuole battere il record attualmente detenuto

dalla Nuova Zelanda per entrare nel Guinnes dei Primati.

“Il primo weekend di giugno sarà un momento importante – ha annunciato

il Presidente della Rugby Rovigo Delta, *Nicola Azzi*, durante la

conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al “Battaglini” –

inizieremo venerdì 1 giugno ricordando il decimo Scudetto rossoblù vinto

nel 1988 insieme ai Campioni protagonisti di quella storica impresa, che

verranno accolti in Comune dal Sindaco per poi festeggiare in Piazza

insieme ai tifosi. Nei due giorni successivi per la prima volta il

nostro Stadio ospiterà un torneo internazionale di altissimo livello e

una grande festa per tutti gli appassionati del rugby e dello sport in

generale. È un progetto che ci emoziona e ci ha impegnato molto ma sono

sicuro che andrà nel migliore dei modi e spero sia solo il primo di una

serie. Sono onorato della presenza della Nazionale italiana, che ha

appena concluso con ottimi risultati la tappa Seven di Mosca, qui

rappresentata dall’allenatore Andy Vilk. Oltre all’aspetto puramente

sportivo, nella due giorni di Festival ci sarà la possibilità di vivere

un’atmosfera di festa e divertimento, con un’area attrezzata per il food

and beverage e musica, senza dimenticare che proveremo a battere un

record mondiale e avremo bisogno del supporto di migliaia di persone per

farlo”.

*Giuseppe Favaretto*, del Comitato Organizzatore del trentennale dello

Scudetto della Stella, ha illustrato nel dettaglio quello che avverrà il

1° giugno: “Siamo contenti che questo prestigioso Festival possa avere

come anteprima i festeggiamenti dei Campioni d’Italia ‘88. Grazie alla

disponibilità del Comune di Rovigo e della Rugby Rovigo Delta vi sarà un

momento celebrativo nel Salone d’onore di Palazzo Nodari dove il Sindaco

e un Comitato d’Onore riceveranno i giocatori della Stella a cui

consegneranno degli attestati celebrativi e successivamente un vero e

proprio terzo tempo collettivo in piazza Vittorio Emanuele II con i

tifosi di allora e oggi, per ricordare anche il leggendario treno

rossoblù che passò alla storia”.

“Un Festival è molto di più rispetto ad un semplice torneo – ha

sottolineato *Andrea Trombini***– è un insieme di contenuti che abbiamo

sviluppato per dare la possibilità, al termine del Campionato, di vivere

ancora il “Battaglini”, per condividere momenti di sport come il Rovigo

7s, di approfondimento come i Clincs ma, soprattutto, di divertimento.

Ringrazio la Federazione, Andy Vilk, Orazio Arancio e Susanna Vecchi che

hanno creduto nel nostro progetto e hanno permesso la presenza

dell’ItalSeven: per noi è un onore ospitare nuovamente a Rovigo dopo 7

anni la maglia Azzurra, insieme alle altre Nazionali e squadre, tra cui

la Rugby Rovigo Delta, che parteciperanno. Il sabato giocheranno le

Under 14 e 16, grazie alla collaborazione con il Comitato Regionale

Veneto, la domenica le Under 18 e i team “pro”. Ci sarà poi un Village

con musica, spazi per i bambini, contenuti fotografici e

video/documentari, un’area fitness in collaborazione con la palestra

Life, stand di food and beverage: un luogo adatto a tutti, sportivi ma

anche famiglie e appassionati, che culminerà con l’evento della Mischia

Più Grande del Mondo a cui tutti, dai bambini ai nonni, possono

partecipare anche se non hanno mai giocato a rugby. Al termine della

Mischia ci sarà una grande festa, assolutamente imperdibile”.

L’allenatore dell’ItalSeven, *Andy Vilk*, si è detto emozionato per il

torneo del prossimo fine settimana: “Questo Festival è un’iniziativa

molto importante per noi e ringraziamo la Rugby Rovigo Delta e tutta la

città per questa opportunità di poter giocare a livello internazionale,

confrontandoci con avversari di alto livello. Stiamo continuando a

preparare le prossime due tappe del circuito europeo che si terrà a fine

giugno e questo torneo ci dà una mano, dal punto di vista tecnico, per

prepararci al meglio ai prossimi impegni perché spesso per avere

avversari di qualità dobbiamo andare noi all’estero, perciò è bello

avere la possibilità di confrontarci a casa nostra. Il rugby a sette è

una disciplina olimpica e può far crescere tutto il movimento ovale in

Italia, oltre al fatto che è uno sport estremamente spettacolare, sia in

campo che fuori, che ben si sposa con l’idea di festa, con la musica e

con eventi come quello della Mischia Più Grande del Mondo”.

“Il Comune di Rovigo è onorato di patrocinare i festeggiamenti per il

trentennale dello Scudetto ‘88 e questo importante Festival – ha

affermato in chiusura di conferenza il Vice Sindaco *Andrea Bimbatti* –

Quello del 1° giugno sarà un momento dedicato ai ricordi legati

all’importante traguardo della prima Stella, con la speranza di

raggiungere presto l’obiettivo di vedere la seconda sulle maglie

rossoblù. Speriamo che il Festival possa essere solo l’inizio di una

serie di Festival che possano animare il “Battaglini” tutti gli anni nel

periodo estivo. È un onore per la città poter ospitare la Nazionale

Italiana Seven ed atleti provenienti da tutta Europa, vorremmo che lo

Stadio possa diventare una casa aperta tutto l’anno, per atleti, tifosi

e appassionati ma anche per chi ha voglia di venire a scoprire il mondo

del rugby in una città che svolge ancora un ruolo di primaria importanza

a livello nazionale in questa disciplina”.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta