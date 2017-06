FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 112 del 27.06.2017

FEMI-CZ RRD: UFFICIALIZZATE LE DATE DELLE AMICHEVOLI PRE-CAMPIONATO

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta inizierà il 31 luglio 2017 l’attività di

preparazione per la Stagione Sportiva 2017/18. Prima dell’avvio del

Campionato, fissato per sabato 23 settembre, i Bersaglieri saranno

impegnati in quattro test amichevoli:

*SABATO 26 AGOSTO 2017*

*Stadio “Mario Battaglini”, ore 20:00*

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs Fiamme Oro Rugby

*VENERDÌ 1 SETTEMBRE 2017*

*Stadio “Mario Battaglini”, ore 20:30*

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs Lafert San Donà

*SABATO 9 SETTEMBRE 2017*

*Stadio di Via Martiri di Villamarzana a Badia Polesine, ore 17:00*

11° Trofeo “Adriano Pedrini”

*VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2017*

*Stadio “Mario Battaglini”, ore 20:30*

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs Conad Reggio

Seguiranno presto maggiori dettagli e i prezzi dei biglietti relativi ai

tre impegni pre-campionato allo Stadio “Mario Battaglini”.

