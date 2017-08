FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 2 del 03.08.2017

FEMI-CZ RRD: UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO DELL’ECCELLENZA 2017/18, I

BERSAGLIERI INIZIANO IN TRASFERTA A REGGIO

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del

Campionato Italiano d’Eccellenza per la stagione 2017/18, al via nel

week-end del 23 settembre.

La prima sfida per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta sarà in trasferta, in

casa del Conad Reggio, sabato 23 settembre con fischio d’inizio alle ore

16. Il sabato successivo i Bersaglieri ospiteranno tra le mura di casa

del “Battaglini” le Fiamme Oro Rugby, nel primo week-end di ottobre

affronteranno il Lafert a San Donà e sabato 28 ottobre a Rovigo dovranno

vedersela con il Rugby Viadana. La quinta giornata andrà in scena il 4

novembre, con i rossoblù impegnati ancora al “Battaglini” con la S.S.

Lazio 1927 mentre domenica 12 novembre affronteranno in trasferta il

Mogliano. La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta ospiterà poi, domenica 19

novembre, i campioni in carica del Patarò Calvisano mentre sabato 2

dicembre sarà la volta, a Firenze, dei neo-promossi Medicei. Sarà il

Derby d’Italia con il Petrarca Padova a chiudere il girone d’andata

prima di Natale, in programma al “Battaglini” il 23 dicembre.

Il calendario completo è consultabile del sito Federugby.it

