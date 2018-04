FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 125 del 23.04.2018

FEMI-CZ RRD: UNDER 18 ELITE ALLE FASI FINALI, CADETTA VITTORIOSA A JESOLO

Un altro weekend di successi per Under 18 Elite e squadra Cadetta della

Rugby Rovigo Delta. Nel barrage di qualificazione alle fasi finali del

Campionato Nazionale Under 18, i giovani rossoblù hanno nettamente

superato i pari età del Calvisano 45-12 e la Cadetta ha vinto 22-20 in

casa del Rugby Jesolo.

Sul campo principale del “Battaglini” i giovani Bersaglieri hanno vinto

a valanga 45-12 contro l’Under 18 del Calvisano, qualificandosi per le

fasi finali nazionali. Sono gli ospiti a trovare i primi punti,

approfittando di una svista difensiva dei rossoblù, ma la risposta dei

baby Bersaglieri non si fa attendere: capitan Moscardi al 7’, Teneggi al

18’ e Zeggio al 27’riescono a schiacciare oltre la linea portando il

risultato sul 21-7. Il Calvisano sembra risvegliarsi dal torpore e

grazie ad una bella rolling maul riesce ad accorciare le distanze sul

21-12, ma per i bresciani sono gli ultimi punti del match: prima della

fine del primo tempo i baby Bersaglieri agguantano il punto di bonus con

Modena. Nella ripresa Rovigo non si fa spaventare dagli avversari e

conduce i giochi con ottime azioni che portano in meta di nuovo Teneggi,

Costantini e Vanzan per il 45-12 finale.

**Mete**: Moscardi, Teneggi (2),Zeggio, Modena, Costantini, Vanzan

*Trasformazioni*: Borin (4), Visentin (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Teneggi, Zeggio, Moscardi, Modena, Bordin,

Borin, Visentin, Carretta, Legato, Roncon, Rubello, Parolo, Bellattato,

Tellarini, Vecchini. A disposizione:Vanzan, Scarparo, Biondi,

Costantini, Ceglia, Quadri, Marzolla.

La squadra Cadetta conquista all’ultimo minuto la vittoria contro il

Rugby Jesolo, importante risultato per il proseguo del Campionato.

Una partita sempre condotta avanti nel punteggio e che solo per una

seria di imprecisioni nel secondo tempo sembrava compromessa. I giovani

Bersaglieri partono bene, sfruttando le proprie doti tecniche e una

migliore organizzazione del gioco: al 10’ si vedono i frutti del lavoro

che portano in meta Martino. Rovigo continua a condurre un buon gioco

d’attacco, ma le azione sono vanificate dalla fretta e dall’imprecisione

della gestione dell’ovale. Poi al 27’ ad andare ancora in meta è Barani

e il primo tempo si conclude sul 14-14. Nella ripresa al 25’ i giovani

rossoblù riescono a schiacciare l’ovale oltre la linea con Falletti. La

squadra del Rugby Jesolo non demorde e sfruttando alcuni errori dei

rodigini si portano avanti nel punteggio per 20 a 19. I ragazzi si

riportano in attacco e all’ultimo minuto con un calcio piazzato di Vegro

portano a casa la vittoria con il risultato di 22-20.

*Mete*: Martino, Barani, Falletti

*T**rasformazioni/calci piazzati*: Vegro (3)

*Rossoblù scesi in campo*: Vegro, Parolo, Magagnini, Barani, Marra,

Pasini, Loro, Venco, Martino, Falletti, Vianello, Bolognesi, Vignato,

Giagnoni, Merlo. A disposizione: Sagins, Tenani, Farinatti, Erhabor,

Politi, Ratto.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta