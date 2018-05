FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 136 del 07.05.2018

FEMI-CZ RRD: UNDER 18 ELITE ANCORA IN CORSA PER LA FINALE

Ottimo risultato per l’*Under 18 Elite* che ieri al “Battaglini” ha

vinto con bonus contro l’AS Rugby Milano, rimanendo così in corsa per la

vetta del proprio girone playoff.

Partono benissimo i giovani rossoblù che già al secondo minuto vanno in

meta con Tellarini che finalizza un drive da touche sui 5 metri e Borin

trasforma. Il Milano non accusa il colpo e comincia a macinare il suo

bel gioco sfruttando una buona linea dei trequarti: ottiene un calcio

piazzato ma poi è ancora il Rovigo marcare con Quadri in bandierina ed

ancora Tellarini che sfrutta una bella azione di Bellettato. Sul finire

del primo tempo il Milano accorcia e fissa il punteggio sul 17-8.

La ripresa si apre con una meta dei milanesi al primo minuto, bravi a

sfruttare una disattenzione della difesa rossoblù, ma subito dopo

Moscardi segna la quarta meta per i padroni di casa. Il caldo si fa

sentire ed il gioco di entrambe le squadre ne risente, a metà della

ripresa il Milano segna nuovamente con una bella azione dei trequarti.

Punteggio finale 22-20 per i giovani Bersaglieri.

Partita sofferta più del dovuto dai padroni di casa che anche oggi hanno

avuto un calo di intensità nella ripresa ma dati i molti giocatori non

al meglio delle condizioni, la vittoria con bonus è motivo di

soddisfazione per i tecnici.

*Mete*: Tellarini (2), Quadri, Moscardi

*Trasformazioni*: Borin (1)*

Rossoblù scesi i**n campo*: Teneggi, Quadri, Zeggio, Moscardi, Bordin,

Borin, Visentin A., Costantini, Biondi A., Roncon, Rubello, Bellettato,

Tellarini, Scarparo, Vecchini, Vanzan, Mattetti, Nalin, Biondi R.

Mazzetto, Ratto, Lugato.

L’*Under 18 Sperimentale* della Rugby Rovigo Delta ha purtroppo dovuto

rinunciare alla partita contro il Bassano Rugby a causa dei numerosi

infortuni e della rosa ristretta che non avrebbe consentito di

partecipare al match con il sufficiente numero di giocatori, come

previsto da regolamento. Essendo questa la terza rinuncia della

Stagione, la squadra rossoblù finisce qui il suo cammino.

Giornata no per la squadra *Cadetta* rossoblù che sabato al “Battaglini”

ha perso 7-19 contro il Frassinelle. Positivi i primi venti minuti dei

giovani Bersaglieri, che gestiscono bene il gioco grazie anche ad una

meta e trasformazione al 28’ di Vegro. Dopo l’uscita del pilone Merlo,

non avendo sostituzione di peso e altri giocatori a disposizione, Rovigo

perde terreno e gli avversari ne approfittano riuscendo a portare a casa

il risultato.

*Mete*: Vegro

*Trasformazione*: Vegro*

Rossoblù scesi in campo*: Vegro, Sivieri, Magagnini, Parolo, Farinatti,

Pasini, Nicoli, Vianello, Sagins, Tenani, Martino, Bolognesi, Vignato,

Falletti (cap.), Merlo. A disposizione: Giagnoni, Politi.

Le*Ladies RRD*sono state impegnate ieri nella tappa di Coppa Italia a

Miranoe sono scese in campo portando sul braccio una striscia di tape

sul quale era scritto il nome di Rebecca, la giovane atleta dell’Amatori

Parma scomparsa qualche giorno fa,e disegnato un cuore. Davvero molto

toccante il momento che ha visto le squadre riunite per il minuto di

silenzio.

Inizio difficile nella sfida con le più esperte giocatrici del C’è

l’Este Rugby che trovano subito la meta del vantaggio. Non c’è nemmeno

il tempo di riordinare le idee che le atestine trovano il doppio

vantaggio. Le rossoblù faticano ad uscire dalla loro metà campo e

soffrono la pressione delle avversarie. Questo sarà un po’ il leit motiv

di tutta la giornata. Le Ladies rossoblù provano comunque a reagire con

qualche azione di buona fattura ma non riescono a penetrare le maglie

della difesa avversaria che trova spesso il tournover. Nel secondo tempo

l’Este preme sull’acceleratore e trova altre quattro mete che porteranno

il bottino finale sul 30-0.

Nel secondo match in programma, il caldo inizia a farsi sentire. La

seconda squadra del Valsugana trova subito la meta del vantaggio. È un

altro inizio in salita per le nostre ragazze che comunque non demordono

e nel secondo tempo trovano la meta grazie ad una corsa solitaria di 30

metri nata da un contrattacco di/Anna Bacchiega/che sfrutta una falla

nella difesa delle “/ValsuGirls”/.L’esperienza delle patavine però fa la

differenza ed anche questo incontro si chiude con un perentorio 25-5 in

favore della squadra “B” del Valsugana.

Tocca alle /“Tigri”/del Feltre Rugby saggiare la consistenza delle

rossoblùche scendono in campo determinate ad invertire la tendenza della

giornata. Anche in questo caso però è l’esperienza a fare la differenza

in campo e le polesane sono costrette ad incassare un secco 40-0, un

risultato però forse troppo pesante per quello che le ragazze hanno

fatto vedere in campo e comunque figlio di una serie di errori evitabili

e dei quali bisognerà imparare a fare tesoro per il futuro.

Si prova a cambiare marcia già nell’ultimo incontro della giornata dove

le rossoblùtrovano la franchigia che schiera in campo giocatrici del

Rugby Vicenza, del Montebelluna e del Portogruaro. Questa volta il match

sembra infatti incanalarsi sul binario giusto grazie al vantaggio

acquisito in seguito ad una straordinaria azione corale, caratterizzata

da sostegno, fasi di gioco, buona circolazione di palla e finalizzata da

*Agnese Sartori*//che, di potenza, supera la linea di meta avversaria

celebrando così la sua prima assoluta da capitano del team Rugby Rovigo

Delta Ascare Ladies Under 16. Purtroppo però i vecchi fantasmi si

riaffacciano presto e prima della fine della prima frazione di gioco, le

ragazze della franchigia veneta trovano la via per pareggiare i conti e,

proprio sullo scadere della prima frazione di gioco, il vantaggio. Nel

secondo tempo il crollo dovuto alla stanchezza, a qualche infortunio di

lieve entità, ed ancora ai tantierrori frutto dell’inesperienza,

soprattutto in fase difensiva, portano a 35 i punti realizzati dalle

“/Mon-Vi-Por/“.

Nonostante le quattro sconfitte sono comunque evidenti i progressi fatti

dalle rossoblù, alla loro prima stagione assoluta in Coppa Italia dove

si trovano spesso ad affrontare avversarie che hanno iniziato col rugby

già nella categoria Under 14 femminile e, in molti casi, anche prima

giocando nelle categorie maschili del mini rugby come permesso dal

regolamento Federale, avversarie che sono quindi già molto smaliziate.

Ci sarà tempo per rifarsi, tempo per crescere e togliersi davvero tante

soddisfazioni, cominciando magari già dall’appuntamento del prossimo 20

maggio quando lo Stadio “Battaglini” accoglierà, per la prima volta

nella sua gloriosa storia, la kermesse del rugby femminile giovanile.

/*Rossoblù sces*//*e*//*i*//*n campo*//:

Baccaglini,//Bacchiega,//Bregolin,//Cavicchio,//Cuccato/, /Dentello,

Moda, Pitrolo, Sartori, Sferrazzo, Sokolyan e Zampollo/. Indisponibile

alla vigilia, a causa dell’influenza, /Mariagloria Visentin/.

