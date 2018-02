FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 91 del 18.02.2018

FEMI-CZ RRD: UNDER 18 ELITE VINCE A SAN DONÀ, GIORNATA NO PER LA CADETTA

Dopo una partita molto combattuta sotto la pioggia e il vento, i giovani

rossoblù dell’Under 18 Elite vincono in trasferta contro Rugby San Donà

per 17-10. Rovigo si è dovuta scontrare con un avversario che si è

dimostrato, come sempre, ruvido e ben messo in campo. Durante la partita

varie sono state le occasioni create dai giovani Bersaglieri per andare

in meta, che purtroppo non sono state concretizzate anche a causa di un

campo molto pesante.

*M**ete*: Tellarini, Moscardi, Vanzan

*Trasformazioni*: Borin (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Marzolla, Biondi R., Ceglia, Moscardi, Biondi

A., Borin, Bordin, Carretta, Mattetti, Chiarello, Parolo, Visentin G.,

Vanzan, Tellarini, Bellettato, Paparella, Rubello, Nalin, Costantini,

Garbo, Ratto, Carcangiu, Quaglio.

A causa delle numerose defezioni tra le fila rossoblù, per diversi

infortuni e molti giocatori influenzati, non si è disputata la partita

casalingadell’Under 18 Sperimentale contro il Valsugana.

Oggi la squadra Cadetta della Rugby Rovigo Delta ha incontrato in

trasferta il Rugby Altovicentino. Buona la partenza dei giovani rossoblù

che subito al 6’ volano in meta con Merlo; durante il primo tempo

riescono poi a schiacciare l’ovale oltre la linea altre due volte con

Chimera e Venco. Nel corso del match i giovani Bersaglieri si sono

dimostrati però piuttosto indisciplinati e sono stati penalizzati da due

cartellini gialli e da nove calci contro consecutivi, oltre che dal

maltempo. Nel secondo tempo Rovigo guadagna altri cinque punti al 7’ con

Siviero, ma è proprio allo scadere che il Rugby Altovicentino va in

meta, portando a casa così la vittoria con il risultato finale di 28-29.

*Mete*: Merlo, Chimera, Venco, Siviero

*T**rasformazioni/calci piazzati*: Pasini Davide (3)

*Rossoblù scesi in campo*: Marra, Siviero, Pasini Davide, Magagnini,

Farinatti, Pasini Daniel, Vegro, Venco, Chimera, Falletti, Erhabor,

Bolognesi, Merlo, Giagnoni, Vignato. A disposizione: Sagins, Manfrinato,

Politi, Nicoli, Martino, Vianello

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta