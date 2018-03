FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 106 del 19.03.2018

FEMI-CZ RRD: UNDER 18 ELITE VINCENTE AL BATTAGLINI, TRASFERTA NO PER LA

CADETTA

Sotto la pioggia battente l’Under 18 Elite della Rugby Rovigo Delta

vince al “Battaglini” 41-5 contro il Verona Rugby mentre la Cadetta

subisce una battuta d’arresto a Mestre perdendo 5-16.

Buona prestazione dei ragazzi dell’Under 18 Elite di Tellarini e Romeo

che, nonostante un campo pesantissimo date le condizioni climatiche,

hanno superato i pari età del Verona Rugby per 41-5 esprimendo anche un

bel gioco. Punto del bonus conquistato già nel primo tempo grazie alle

marcature di Bordin, che schiaccia l’ovale oltre la linea due volte,

Chiarello e Visentin. Durante il secondo tempo il ritmo del gioco cala,

poiché la pioggia molto intensa ha reso il campo al limite della

praticabilità. I giovani rossoblù non si arrendono e vanno in meta altre

tre volte, portando a casa così il risultato.

*Mete*: Bordin (2), Chiarello (2), Visentin, Borin, Bellettato

*T**rasformazioni*: Borin (3)

*Rossoblù scesi in campo*: Teneggi, Bordin, Moscardi, Zeggio, Ceglia,

Borin, Visentin A., Carretta, Lugato, Chiarello, Rubello, Parolo,

Scarparo, Vanzan, Bellettato, Costantini, Biondi A., Quadri, Marzolla,

Garbo.

Giornata difficile, invece, per la squadra Cadetta che in trasferta ha

incontrato il Rugby Venezia Mestre ed è tornata a casa con una sconfitta

di 16-5. I giovani Bersaglieri partono subito bene, segnando una meta al

2’ del primo tempo a firma di Marra. Ma durante il proseguo della

partita, vista anche la troppa indisciplina, i giovani rossoblù non

riescono ad imporsi sugli avversari e ad esprimere il loro gioco.

*Mete*: Marra

*Rossoblù scesi in campo*: Vegro, Parolo, Magagnini, Barani, Marra,

Pasini, Loro, Gasparetto, Chimera, Martino, Vianello, Bolognesi,

Vignato, Giagnoni, Merlo. A disposizione: Sagins, Tenani, Farinatti,

Nicoli, Politi, Siviero, Falletti.

—

