FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 83 del 28.01.2018

FEMI-CZ RRD: UNDER 18, PRESTAZIONE DI CUORE DELLA SPERIMENTALE E VALANGA

DI METE PER L’ELITE

L’Under 18 Sperimentale, in una partita di cuore e sacrificio, ha perso

di misura contro il Sud Tirolo per 24-21. La squadra dei giovani

rossoblù, pur avendo i giocatori contati, ha fornito una buona

prestazione e il tecnico Romeo si è detto soddisfatto per la

determinazione dei ragazzi, che hanno lottato fino alla fine e il

risultato è sfuggito di poco.

*Mete*: Biondi R., Ratto, Pavan

*T**rasformazioni*: Garbo (2), Ratto

*Rossoblù scesi in campo*: Biondi R., Mazzetto, Pavan, Cherubin,

Dainese, Garbo, Ratto, Visentin G., Costantini, Mhetli, Quaglio, Nalin,

Boccato, Paparella, Belluco

Partita a senso unico, invece, per i rossoblù dell’Under 18 Elite che

hanno dominato sui pari età del Rugby Paese per 69-3. Buone indicazioni

per il coach Tellarini: dopo un primo tempo con qualche errore di

troppo, i baby Bersaglieri hanno messo in campo soluzioni di gioco

efficaci, andando in meta per ben 11 volte.

*Mete*: Ceglia (3), Bellettato (2), Biondi A. (2), Vegro (2), Tellarini,

Parolo

*Trasformazioni*: Vegro (4), Mattetti (3)

*Rossoblù scesi in campo*: Vegro, Biondi A., Ceglia, Moscardi, Mialn,

Jourcin, Bordin, Bellettato, Mattetti, Chiarello, Parolo, Rubello,

Scarparo, Tellarini, Vecchini, Bragante, Rocon, Quadri.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta