FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 46 del 20.12.2016

FEMI-CZ RRD: VENERDÌ CONTRO I LYONS CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 19

Si comunica che la partita tra *FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Sitav Rugby

Lyons*, in programma *venerdì 23 dicembre* allo Stadio “Mario

Battaglini”, *inizierà alle ore 19*.

Alla Segreteria di viale Alfieri e al Caffè Molinari è già possibile

acquistare in prevendita i biglietti per assistere al match, valido per

la sesta giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza. Le biglietterie

e i cancelli dello Stadio venerdì apriranno alle ore 18.

