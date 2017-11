FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 54 del 19.11.2017

FEMI-CZ RRD: VITTORIA CON BONUS PER L’UNDER 18 ELITE SUL VERONA

Ieri è andata in scena la sesta giornata del campionato Under 18 girone

Elite, i giovani rossoblù hanno affrontato i pari età del Verona

vincendo 31-7. Vittoria con bonus e segnali positivi di una squadra in

ripresa, anche se il punteggio poteva essere più rotondo. I 31 minuti di

gioco effettivo testimoniano che le due squadre si sono affrontate a

viso aperto con i rodigini che hanno prodotto un gran volume di gioco

concedendo pochissimo agli avversari, nonostante qualche errore in fase

di finalizzazione. Soddisfatti i tecnici Tellarini e Romeo per l’impegno

dei ragazzi a mettere in campo le nuove linee di gioco e per alcune

scelte viste in campo. Positiva anche le prestazioni di alcuni atleti in

nuovi ruoli. La partita è cominciata con una meta rodigina nei primi

minuti, poi un’ingenuità permette al Verona di segnare l’unica metà

della partita, successivamente è stato monologo rossoblù.

*Mete*: Carretta(2), Visentin, Ceglia, Bellettato

*Trasformazioni*: Visentin A. (3)

*Rossoblù scesi i**n campo*: Bordin, Milan, Zeggio, Moscardi, Ceglia,

Teneggi, Visentin A., Carretta, Lugato, Roncon, Rubello, Parolo,

Vecchini, Tellarini, Scarparo, Bellettato, Vanzan, Mattetti, Biondi A.,

Quadri, Jourcein, Mazzetto.

*Allenatori*: Tellarini, Romeo, Boarato

*Preparatore Atletico*: Sivieri

