FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 34 del 16.10.2017

FEMI-CZ RRD: WEEK-END VINCENTE PER LE UNDER 18 E LA CADETTA ROSSOBLÙ

Il weekend appena trascorso è stato estremamente positivo per la Rugby

Rovigo Delta: oltre all’ottimo avvio europeo della prima squadra che ha

battuto i georgiani del Rugby Club Batumi, risultati molto positivi sono

arrivati anche dalle due formazioni Under 18 e dalla squadra Cadetta.

L’Under 18 Elite vince in trasferta la prima giornata di Campionato

battendo il FTGI Padova per 7-62. Nonostante un avvio di partita

incerto, con i rossoblù che subiscono nel primo minuto di gioco una meta

per intercetto, i giovani Bersaglieri riescono a trovare il ritmo giusto

facendo valere la loro superiorità tecnico-atletica e segnando ben 10

mete. Un ottimo avvio di stagione che non può non soddisfare il tecnico

Tellarini.

/*Marcatori*/: Parolo (1), Milan (2), Zeggio (2), Moscardi (1),

Chiarello (1), Scarparo (1), Quadri (1), Borin (1). /*Trasformazioni*/:

Borin (6)

*Rossoblù scesi in campo*: Teneggi, Ceglia, Moscardi, Zeggio, Milan,

Borin, Visentin, Parolo T., Chiarello, Lugato, Visentin , Rubello,

Bellettato, Tellarini, Scarparo, Vanzan, Roncon, Biondi, Bordin, Quadri.

*Allenatore*: Pierpaolo Tellarini

*Preparatore* *Atletico*: Andrea Sivieri

L’Under 18 Sperimentale vince al Battaglini contro il Sud Tirolo per

62-0 nella prima giornata di Campionato, che è sempre stata dominata dai

giovani rossoblù. Il primo tempo, nonostante diverse occasioni sprecate

dai baby Bersaglieri, si chiude con quattro mete. Nella ripresa il

Rovigo va in meta altre sei volte con diverse marcature di buona

fattura. Soddisfatti il tecnico Romeo e l’assistente Boarato anche per

l’ottimo innesto dei ragazzi del Villadose (otto in campo oggi, con

Andrea Nasonio subito in meta) che contribuiscono a formare un buon

collettivo composto prevalentemente da ragazzi del primo anno di

categoria. Da segnalare l’esordio di Giovanni Nalin e il rientro

dall’infortunio di Marco Carretta ed Emile Jourcin.

/*Marcatori*/: Mazzetto (1), Garbo (1), Marra (3), Tamassia (1),

Mattetti (1), Nasonio (1), Jourcin (1), Carcangiu (1).

/*Trasformazioni*/: Garbo (6)

*Rossoblù scesi in campo:* Marra, Mazzetto, Marzolla, Pavan, Carcangiu,

Garbo, Ratto, Carretta, Mattetti, Mhetli, Quaglio, Nalin, Manfrinato,

Bragante, Tamassia, Gallimberti, Boccato, Ambrosin, Nasonio, Jourcin,

Dainese.

*Allenatori*: Antonio Romeo, Ettore Boarato

Nella terza giornata di Campionato di Serie C2, la squadra Cadetta vince

in trasferta 29-5 contro Scaligera Valeggio. Nonostante qualche

imperfezione e una partita non particolarmente entusiasmante, i rossoblù

riescono a portare a casa il risultato aggiudicandosi anche il punto di

bonus grazie alle 5 mete realizzate

/*Marcatori*/: Nicoli (1), Cadorini (1), Siviero (1), Magagnini (1),

Farinatti (1). /*Trasformazioni*/: Pasini (2)

*Rossoblù scesi in campo*: Nicoli, Farinatti, Magagnini, Parolo, Pasini,

Vegro, Pomaro, Martino, Cadorini, Erhabor, Venco, Merlo, Giagnoni,

Vignato. A disposizione: Baldo, Tenani, Falletti, Manfrinato.

*Allenatore*: Graziano Ravanelli

*P**reparatore atletico*: Andrea Sivieri

*Accompagnatori*: Giancarlo Falletti, Andrea Trovò

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta