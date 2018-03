FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 98 del 12.03.2018

FEMI-CZ RRD: WEEKEND DI RECUPERI PER L’UNDER 18 SPERIMENTALE E LA CADETTA

Partite di recupero per l’Under 18 Sperimentale e la Cadetta, rinviate lo scorso weekend per neve, rispettivamente con Petrarca Padova e Rugby Jesolo.

L’Under 18 Sperimentale in trasferta ha incontrato il Rugby Petrarca ed è tornata a casa con una sconfitta di 47-15. I giovani rossoblù partono molto bene, mettendo subito aggressività e ritmo segnando due mete e un calcio piazzato, portandosi così sul 15 a 0. Quando sembrano avere la partita in mano, i baby Bersaglieri si innervosiscono e peccano di indisciplina, rimediano due gialli e permettono così di segnare due mete agli avversari, terminando il primo tempo sul punteggio di 12-15. La ripresa sembra un’altra partita ed i giovani rossoblù non trovano il gioco espresso nella prima frazione, così il Petrarca Padova riesce ad imporsi sul Rovigo segnando ben cinque mete.

Mete: Lugato, Vanzan

Trasformazioni: Garbo (1)

Calcio piazzato: Garbo (1)

Rossoblù scesi in campo: Teneggi, Biondi R., Pavan, Marzolla, Quadri, Garbo, Ratto, Visentin G., Mhetli, Costantini, Quaglio, Nalin, Lugato, Tamassia, Vanzan, Belluco, Zanovello, Mattetti, Biondi A., Carcangiu, Dainese, Cherubin.

La Cadetta ha incontrato il Rugby Jesolo al Battaglini ed ha ottenuto un buon risultato con una vittoria per 22-5. Partita di carattere da parte del Rovigo, che inizia a segnare punti già al 5’ con Barani. Ancora al 25’ è Barani a realizzare la seconda meta del match. Tutte le mete realizzate sono state di buona fattura, anche viste le avverse condizioni climatiche. Nel secondo tempo al 23’ è tripletta di Barani. Infine è Marra a schiacciare l’ovale oltre la linea, realizzando la meta del bonus. Lo staff rossoblù attende la prossima partita per vedere il continuo miglioramento di gioco e per mantenere il primo posto in classifica.

Mete: Barani (3), Marra (1)

Trasformazioni: Pasini (1)

Rossoblù scesi in campo: Marra, Siviero, Magagnini, Barani, Ceglia, Pasini, Vegro, Gasparetto, Chimera, Falletti, Vianello, Bolognesi, Vignato, Giagnoni, Merlo. A disposizione: Sagins, Farinatti, Nicoli, Martino

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta