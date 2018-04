FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 121 del 16.04.2018

FEMI-CZ RRD: WEEKEND DI SUCCESSI PER LE GIOVANILI DELLA RUGBY ROVIGO DELTA

L’Under 18 Elite ha riscattato ieri la prova opaca della settimana

scorsa battendo nettamente la Benetton Treviso sul campo principale del

“Battaglini”, conquistando il secondo posto in classifica necessario per

continuare il cammino verso i playoff.

I giovani Bersaglieri sono entrati in campo con la giusta concentrazione

e determinazione andando in meta già al secondo minuto con capitan

Moscardi, meta poi trasformata da Borin. La reazione dei trevigiani

frutta loro un calcio piazzato ma poi è Rovigo che con un attenta difesa

e belle giocate dei tre quarti segna altre due mete con Bordin sulla

bandierina. Sul finale del primo tempo il forte pack del Treviso non

riesce a concretizzare una lunga serie di pick and go nei 5 metri dei

rossoblù , i quali riescono a resistere anche in inferiorità numerica

per un giallo a Parolo. Punteggio parziale 17-3 per i padroni di casa.

Il secondo tempo si apre con il Treviso che prova insistentemente a

marcare e ci riesce sfruttando un errore dei rossoblù. Meta non

trasformata e sulla ripresa del gioco il Rovigo va di nuovo a

schiacciare con Lugato che finalizza un bel drive e ancora Bordin che

sigla la sua terza meta personale. Entrambe le trasformazioni di Borin

vanno a segno e fissano il punteggio finale sul 31-8.

La prossima partita sarà un incontro di barrage per l’ingresso ai play-off.

*Mete*: Bordin (3), Moscardi, Lugato

*Trasformazioni*: Borin (3)*

Rossoblù scesi in campo*: Teneggi, Bordin, Modena, Moscardi, Ceglia,

Borin, Visentin A., Carretta, Lugato, Roncon, Rubello, Parolo,

Bellettato, Tellarini, Vecchini, Scarparo, Vanzan, Costantini, Biondi

A., Quadri, Milan, Zeggio.

Riscatto anche per l’Under 18 Sperimentale che ieri in trasferta è

riuscita a mettere in campo la giusta grinta e grazie ad una difesa

aggressiva ha superato nettamente i pari età di Camposampiero. Risultato

già al sicuro nel primo tempo grazie alle mete di Marzolla, Carcangiu e

Methli, punteggio parziale 31-5. Nella ripresa l’andamento della gara è

stato lo stesso e sono andati a segno i rossoblù Marzolla, Mazzetto e

Gallimberti. Punteggio finale 58-19.

*Mete*: Marzolla (4), Mazzetto (2), Methli (2), Carcangiu, Gallimberti

*Trasformazioni*: Garbo (4)*

Rossoblù scesi in campo*: Marzolla, Mazzetto, Cherubin, Pavan,

Carcangiu, Garbo, Ratto, Mattetti, Mehtli, Gallimberti, Quaglio, Nalin,

Boccato, Tamassia, Zanovello, Dainese.

Vittoria tra le mura del “Battaglini” anche per la squadra Cadetta che

ha superato 21-19 il Rugby Altovicentino. Partita sofferta ma con finale

positivo per i giovani rossoblù che aprono le danze segnando una meta di

buona fattura con Falletti poi seguita da una seconda a firma di

Vianello, entrambe trasformate da Vegro. Gli avversari però non hanno

mai mollato, mantenendo il risultato in bilico fino alla fine

dell’incontro, nonostante una terza marcatura rossoblù nel secondo

tempo, messa a segno da Tenani e trasformata da Vegro.

*Mete*: Falletti, Vianello, Tenani

*Trasformazioni*: Vegro (3)*

Rossoblù scesi in campo*: Marra, Parolo, Magagnini, Barani, Nicoli,

Pasini, Vegro, Martini, Chimera, Falletti (cap.), Vianello, Bolognesi,

Vignato, Tenani, Merlo. A disposizione: Sagins, Giagnoni, Farinatti,

Siviero, Erhabor.

