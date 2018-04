FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 131 del 30.04.2018

FEMI-CZ RRD: WEEKEND NEGATIVO PER LE UNDER 18; BUONO INVECE PER LA CADETTA

L’Under 18 Elite ha perso 10-29 la prima partita di playoff in casa del

Valsugana Padova, k.o. anche per la Sperimentale che sui campi di

Selvazzano ha perso 10-56. Weekend positivo, invece, per la Cadetta che

ha vinto 15-14 la dura sfida con il Rugby Venezia Mestre.

Prima gara valevole per i playoff della fase Nazionale Under 18 per la

squadra Elite, che domenica ha incontrato i pari età del Valsugana

Padova. Partita molto dura per i giovani rossoblù che si sono trovati

davanti un avversario già campione d’Italia Under 16, con un forte pack

e dei tre quarti molto veloci e tecnici. Rovigo durante il primo tempo

riesce a mantenere la gara in equilibrio, intercettando un passaggio con

Moscardi che vola dritto in mezzo ai pali, e chiudendo la prima frazione

di gioco sul di 10-10. Nella ripresa i giovani Bersaglieri calano di

intensità e subiscono tre mete dal Valsugana che si procura un bel

vantaggio per la vittoria dei playoff e porta a casa il risultato del

match per 29-10. Punteggio che penalizza i giovani rossoblù, che

domenica prossima al “Battaglini” affronteranno i pari età dell’A.S.

Rugby Milano.

*Mete*: Moscardi

*T**rasformazioni*: Borin (1)

*Calci p**iazzati*: Borin (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Teneggi, Ceglia, Modena, Moscardi, Bordin,

Borin, Visentin A., Costantini, Biondi A., Roncon, Rubello, Vecchini,

Bellettato, Tellarini, Scarparo, Vanzan, Mattetti, Quadri, Biondi R.,

Carretta.

I giovani rossoblù dell’Under 18 Sperimentale sabato sui campi di

Selvazzano partono bene segnando una meta dopo due minuti con Mazzetto,

ma con il passare del tempo è il Checco Selvazzano a prendere le redini

della partita. Risultato parziale di 21- 5 per i padroni di casa. Nella

ripresa il Selvazzano è padrone della partita e va in meta per altre

cinque volte, aggiudicandosi il match per 56-10. Nonostante il risultato

finale negativo, è apprezzabile la volontà dei giovani rodigini di

onorare il campo fino in fondo nonostante la panchina cortissima e

alcuni giocatori fuori ruolo.

*Mete*: Mazzetto (2)

*Rossoblù scesi in campo*: Farinatti, Mazzetto, Cherubin, Pavan,

Paparella, Carcangiu, Ratto, Tamassia, Dainese, Mehtli, Quaglio, Nalin,

Boccato, Manfrinato, Belluco, Garbo.

La squadra Cadetta porta a casa la vittoria contro Rugby Venezia Mestre,

vincendo per un punto 15-14. Una buona partita sotto l’aspetto fisco e

tattico dei giovani rossoblù, che tuttavia durante il primo tempo non

riescono a segnare punti. Nella ripresa i giovani Bersaglieri riescono a

concretizzare il loro gioco e volano in meta due volte con Falletti e

Vegro. Al 27’ poi Vegro riesce a centrare i pali su un calcio piazzato,

assicurando così al Rovigo la vittoria. I giovani rossoblù in settimana

dovranno prepararsi al meglio per affrontare domenica prossima al

“Battaglini” il Rugby Frassinelle.

*Mete*: Falletti (1), Vegro (1)

*T**rasformazioni*: Vegro (1)

*C**alci piazzati*: Vegro (1)

*Rossoblù scesi in campo*: Marra, Parolo, Magagnini, Barani, Siviero,

Pasini, Vegro, Vianello, Politi, Tenani, Martino, Bolognesi, Vignato,

Falletti, Merlo. A disposizione: Sagins, Giagnoni, Nicoli.

