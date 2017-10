*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*2^ GIORNATA*

*ROVIGO vs FIAMME ORO 19-13*

*CONTRO I POLESANI NON BASTA UN’OTTIMA PRESTAZIONE*

*Guidi: «Nel complesso posso dirmi contento della nostra prestazione,

frutto del lavoro fatto finora. Chiaramente dispiace per la sconfitta:

questa partita potevamo portarla a casa, ma quel che voglio a questo punto

della stagione è proprio la ricerca dell’identità e questa squadra, anche

oggi, ha pienamente dimostrato di avercela».*

*Rovigo* – Non riesce alle Fiamme l’impresa di espugnare ancora una volta

il “Battaglini” di Rovigo: in occasione della seconda giornata

dell’Eccellenza il XV della Polizioa di Stato esce sconfitto per 19 a 13.

Una sconfitta che un po’ brucia al team allenato da Gianluca Guidi, dopo un

match giocato punto a punto e deciso anche dai tanti errori, soprattutto di

handling, tradottisi in troppi calci di punizione concessi dai Cremisi ai

rossoblu.

Comunque una buona prestazione delle Fiamme, soprattutto in difesa, e

un’identità di gioco e di squadra che, alla seconda uscita stagionale, è

già chiara, così come conferma coach Gianluca Guidi: «In settimana avevo

chiesto ai ragazzi di avere un’identità ben precisa, di venire su un campo

importante come il “Battaglini a giocarsela e il lavoro fatto si è visto:

bel gioco e un’ottima difesa senza mai mollare su ogni pallone. Abbiamo

fatto una bella meta, sfiorandone altre due. Nel complesso posso dirmi

contento della nostra prestazione, frutto del lavoro fatto finora.

Chiaramente dispiace per la sconfitta: questa partita potevamo portarla a

casa, ma quel che voglio a questo punto della stagione è proprio la

ricerca dell’identità e questa squadra, anche oggi, ha pienamente

dimostrato di avercela».

Le Fiamme, comunque, conquistano il punto di bonus difensivo e salgono a

quota 5 in classifica.

Prossimo impegno per il XV della Polizia di Stato, sabato 7 ottobre, tra le

mura amiche della caserma “Stefano Gelsomini”, contro i campioni d’Italia

del Patarò Calvisano.

*La cronaca*

Passano solo due minuti e sono le Fiamme a sbloccare il punteggio con Luca

Martinelli che infila un drop tra i pali. I calci di punizione saranno il

leit motiv del match e, infatti, il rossoblu David Odiete ne centra ben tre

nel giro di poco più di dieci minuti (16’, 24’ e 34’) e porta i suoi, in

vantaggio numerico per il giallo dato a Bianchi al 27’, avanti sul 9 a 3.

In chiusura della prima frazione di gioco, Filippo Buscema ha l’occasione

di accorciare le distanze dalla piazzola, ma il suo calcio finisce fuori e

il primo tempo si chiude sul 9 a 3. Al rientro in campo le Fiamme si

portano subito in avanti e al 44’ arriva la meta: dopo una serie di pick

and go sui 5 metri, Emiliano Caffini sbuca e riesce a schiacciare il

pallone oltre la linea. Filippo Buscema si incarica della trasformazione e

porta avanti i cremisi 10 a 9. Al 52’ arriva l’occasione per i padroni di

casa di riportarsi avanti, ma Weepu centra la traversa cu calcio di

punizione. Ma il vantaggio rossoblu arriva tre minuti dopo con Momberg che,

con una meta quasi fotocopia di quella ospite, riporta i suoi avanti 16 a

10. Le Fiamme non mollano ed è ancora Filippo Buscema ad accorciare lo

score, sempre dalla piazzola, al 62’ quando riporta i cremisi a meno 3. Gli

ospiti continuano ad attaccare, ma sono sempre troppo fallosi e al 73’

David Odiete mette in cascina altri tre punti e porta i suoi sul 19 a 13,

punteggio sul quale si chiuderà il match.

*Il tabellino*

*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 30 settembre*

*Eccellenza, II giornata*

FEMI-CZ ROVIGO v FIAMME ORO RUGBY 19-13 (9-3)

*Marcatori: p.t. *2’ drop Martinelli (0-3), 10’ c.p. Odiete (3-3), 16’ c.p.

Odiete (6-3), 24’ c.p. Odiete (9-3);* s.t. *44’ m. Caffini tr. Buscema

(9-10), 54’ m. Momberg tr. Odiete (16-10), 62’ c.p. Buscema (16-13), 73’

c.p. Odiete (19-13)

*FEMI-CZ Rovigo: *Robertson-Weepu; Cioffi, Majstorovic, Modena (48’

Mantelli), Odiete; Davies, Loro; De Marchi, Lubian, Ruffolo (cap.);

Ortis (53’ Parker), Boggiani; Pavesi (53’ D’Amico),

Momberg (63’-65’ Cadorini), Brugnara.

*a**ll.* McDonnell, Wright

*Fiamme Oro Rugby: *Edwardson; Sepe, Gabbianelli, Massaro (74’ Gasparini),

Bacchetti; Buscema, Martinelli (58’ Calabrese); Amenta (cap.),

Cristiano (56’ Cornelli), Bianchi; Caffini(38’-41’ Duca), Fragnito (56’

Duca); Iacob (56’ Di Stefano), Moriconi (74’ Daniele), Cocivera(50’ Zago).

*All. *Guidi

*arb.**: *Mitrea (Udine)

*AA1 *Pennè (Lodi), *AA2 *Bertelli (Brescia)

*Quarto Uomo: *Brescacin (Treviso)

*Cartellini: *26’ giallo a Bianchi (Fiamme Oro Rugby), 62’ giallo a Lubian

(FEMI-CZ Rovigo)

*Calciatori:* Odiete (FEMI-CZ Rovigo) 5/5; Robertson-Weepu (FEMI-CZ

Rovigo) 0/1; Buscema(Fiamme Oro Rugby) 2/3

*Note: *giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Le Fiamme Oro

Rugby, come di consueto nelle partite contro la FEMI-CZ Rovigo,

hanno ritirato dalla distinta la maglia numero 10 in memoria di

Stefano Casotti, ex giocatore di entrambe le squadre prematuramente

scomparso. Come ad ogni prima partita casalinga della FEMI-CZ Rovigo, il

capitano rossoblù ha posto prima del fischio d’inizio un mazzo di fiori sul

monumento dedicato a Mario “Maci” Battaglini. Spettatori circa 1200.

*Punti conquistati in classifica: *FEMI-CZ Rovigo 4; Fiamme Oro Rugby 1

*Man of the Match:* Bacchetti (Fiamme Oro Rugby)

30 settembre 2017

Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby

