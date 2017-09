CS-FOR-V-MOG-MATCH.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*1^ GIORNATA*

*LE FIAMME INIZIANO CON IL PIEDE GIUSTO: BATTUTO MOGLIANO 20 A 15*

*Guidi: «Nel primo tempo ci siamo messi un po’ in difficoltà da soli,

soprattutto nella seconda metà. Comunque, la squadra non si è scomposta e

alla fine avremmo anche potuto segnare un’altra meta. Da lunedì dobbiamo

pensare al prossimo impegno con Rovigo: **sarà dura».*

*Il commento*

Roma – Le Fiamme mettono in cassaforte i primi quattro punti della stagione

battendo il Mogliano 20 a 15 in un match tirato fino alla fine e deciso da

una meta a pochi minuti dal termine.

Nella cornice della caserma Stefano Gelsomini di ponte Galeria, che oggi ha

fatto registrare il tutto esaurito sugli spalti e ha visto la presenza di

due spettatori d’onore, il ministro dell’Interno, Marco Minniti, e il capo

della Polizia, Franco Gabrielli, Il XV della Polizia di Stato ha dovuto

soffrire non poco per portare a casa il match con i veneti pronti a

sfruttare ogni singolo errore commesso dai padroni di casa che, comunque,

grazie anche alla maggior attenzione messa nella seconda parte del match,

sono riusciti a vincere.

*«Nel primo tempo ci siamo messi un po’ in difficoltà da soli, soprattutto

nella seconda metà, in maniera un po’ rocambolesca – *ha dichiarato coach

Gianluca Guidi al termine della partita *– Comunque, la squadra non si è

scomposta e ha continuato a giocare, costruendo situazioni che, in parte,

si sono concretizzate. Alla fine avremmo anche potuto segnare un’altra meta

ottenendo il punto di bonus. Oggi è giusto che i ragazzi godano di questa

vittoria, ma da lunedì dobbiamo pensare al prossimo impegno con Rovigo: **sarà

dura. Ci aspetta una settimana impegnativa, durante la quale avremo modo di

rivedere quel che non è andato in questa partita».*

Prossimo impegno per le Fiamme, sabato 30 settembre in trasferta con la

Femi-Cz Rugby Rovigo Delta.

*La cronaca*

Al 2’ Filippo Buscema prova a muovere lo score con un drop che però non va

a segno, ma, pochi minuti dopo, arriva la prima meta della stagione cremisi

e a segnarla è Emiliano Caffini che, dopo una ruck sulla linea di meta,

trova il varco e schiaccia. Buscema trasforma e fa 7 a 0. Al 12’ arriva la

risposta degli ospiti con Masato e, cinque minuti dopo i veneti sfruttano

un errore a centrocampo delle Fiamme e vanno a segno di nuovo con

Guarducci, allungando sul 7 a 12. Ci pensa Filippo Buscema ad accorciare le

distanze al 24’ dalla piazzola, ma il primo tempo fila via fino alla fine

senza registrare altre segnature e si chiude sul con gli ospiti in

vantaggio di due punti (10-12).

La seconda frazione di gioco vede ancora il XV ospite sugli scudi con

Mornas che, al 43’, centra i pali per il 10 a 15. Le Fiamme accusano il

colpo e iniziano a macinare gioco, fino al 47’ quando vanno di nuovo in

meta con Alain Moriconi e portano lo score sul 15 pari. Nonostante le

numerose sostituzioni effettuate da entrambi i coach, il risultato non

cambia con i Cremisi quasi sempre avanti alla ricerca della meta decisiva e

i veneti sempre pericolosi sulle ripartenze. A due minuti dal termine i

1.600 spettatori che oggi assiepavano gli spalti del “Gelsomini” esplodono

letteralmente in un urlo liberatorio, quando Roberto Quartaroli, dopo una

bella azione alla mano, riesce a depositare il pallone oltre la linea e

regala la prima vittoria della stagione alle Fiamme, che chiudono il match

sul 20 a 15.

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 23 settembre 2017*

*Prima giornata campionato d’Eccellenza 2017-2018*

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 20-15 (10-12)

*Marcatori: p.t.* 8’ m. Caffini tr Buscema (7-0), 12’ m. Masato (7-5), 17’

m. Guarducci tr Mornas (7-12), 23’ c.p. Buscema (10-12); *s.t.* 43’ c.p.

Mornas (10-15), 47’ m. Moriconi (15-15), 78’ m. Quartaroli (20-15)

*Fiamme Oro Rugby:* Edwardson, Sepe (67’ Di Massimo), Quartaroli,

Valcastelli, Bacchetti, Buscema (72’ Roden); Martinelli (57’ Calabrese),

Amenta, Cristiano, Bianchi (62’ Zitelli), Caffini (62’ Cornelli), Fragnito,

Iacob (62’ Di Stefano), Moriconi (52’ Kudin), Cocivera (46’ Zago)

*All.* Guidi

*Mogliano Rugby: **Facchini, Masato (43’ Pavan), Zanon, Bonifazi,

Guarducci, Mornas; Endrizzi (68’ Gubana), Padro’ (50’ Nicotera), Corazzi

(V. cap.), Manni, Baldino (62’ Maso), Bocchi, Connoly (62’ Vento), Giazzon

(67’ Ferraro), Buonfiglio (62’ Stefani)*

*All.* Dalla Nora

*Arbitro: **Angelucci (Livorno)*

*Calciatori:* Buscema (Fiamme Oro Rugby) 2/3, Mornas (Mogliano Rugby) 2/3,

Roden (Fiamme Oro Rugby) 0/1

*Man of the Match*: Andrea Bacchetti (Fiamme Oro Rugby)

*Note:* Giornata soleggiata. Presenti il Ministro dell’Interno, on. Marco

Minniti, e il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica

Sicurezza, pref. Franco Gabrielli. Spettatori: 1600.

*23 settembre 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

