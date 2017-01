CS-LPCvFOR.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*10^ GIORNATA DI ECCELLENZA*

*PASTICCIO FIAMME CHE CEDONO 24 A 6 AI LYONS ULTIMI IN CLASSIFICA*

*Claudio Gaudiello: «Oggi siamo stati totalmente deficitari dal punto di

vista dell’attitudine e della voglia di combattere. Abbiamo meritato la

sconfitta».*

*Umberto Casellato: «Mi prendo completamente la responsabilità di questa

sconfitta dovuta principalmente ad errori commessi in fase di preparazione

del match, sia dal punto di vista tecnico che tattico»*

*Piacenza* – Dopo la convincente prestazione di Mogliano, la 10^ giornata

poteva e doveva rappresentare la chiave di volta del campionato delle

Fiamme; una vittoria con il Piacenza ultimo in classifica e la

contemporanea sconfitta del Viadana con il Petrarca avrebbe permesso ai

Cremisi di trovarsi a ridosso della zona-playoff.

Invece oggi al “Beltrametti” di Piacenza si è verificato il contrario, con

le Fiamme in completa balìa della squadra di casa, incapaci di accennare

una minima reazione nei momenti di difficoltà e completamente prive di

attitudine per tutti gli ottanta minuti.

Una squadra, dunque, esattamente all’opposto di quella vista sabato scorso

a Mogliano e che ha ceduto 24 a 6 ai più meritevoli Lyons.

Il risultato di oggi non compromette del tutto le speranze del XV della

Polizia di Stato di riuscire a raggiungere di nuovo la zona alta della

classifica, ma sicuramente le riduce sempre di più, dato che la formazione

di Umberto Casellato attualmente resta ancorata alla sesta posizione con 18

punti, raggiunta dal Mogliano e incalzata da Reggio e Lazio, con lo stesso

Piacenza che, con i quattro punti conquistati oggi, resta sempre ultimo ma

a quota 11 punti.

Una prestazione deludente, come traspare anche dalla dichiarazione a fine

partita del DS cremisi, Claudio Gaudiello: *«Sapevamo di avere di fronte

una squadra agguerrita in cerca di punti, ma oggi siamo stati totalmente

deficitari dal punto di vista dell’attitudine e della voglia di combattere.

E se queste due caratteristiche mancano, è normale che si perda, anche con

chi sulla carta è meno forte. Complimenti ai Lyons che hanno meritato in

pieno di vincere, perché oggi hanno messo in campo quel che a noi è

mancato»*.

Deluso dalla prestazione, anche coach Umberto Casellato, che ha commentato

così la debacle odierna: *«Mi prendo completamente la responsabilità di

questa sconfitta dovuta principalmente ad errori commessi in fase di

preparazione del match, sia dal punto di vista tecnico che tattico».*

Il campionato di Eccellenza osserverà due settimane di stop per gli impegni

casalinghi della Nazionale italiana nel 6 Nazioni, per riprendere il 18

febbraio con l’11^ giornata che vedrà i Cremisi chiamati ad un match

fondamentale contro il Viadana a Ponte Galeria.

Il tabellino

*Piacenza, stadio “W. Beltrametti” – sabato 28 gennaio 2017*

*Eccellenza, X giornata*

Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby 24-6 (14-6)

*Marcatori: p.t.* 7’ cp Azzolini (0-3), 22’ m. Carbone tr. Mortali (7-3),

30’ m. Leatigaga tr. Mortali (14-3), cp Azzolini (14-3); *s.t. *69’ m.

Subacchi tr. Thrower (21-6), 77’ cp Thrower (24-6)

*Sitav Rugby Lyons: *Thrower; Subacchi, Mortali (47’ Conti), Forte, Bruno;

Cammi, Van Staden (79’ Rivetti); Carbone, Masselli, Ferrari (61’ Bance);

Riedo, Tveraga (51’ Cissè); Leatigaga (61’ Zilocchi), Rollero, Grassotti.

*All*. Bertoncini

*Fiamme Oro Rugby: *Buscema, De Gaspari (75’ Valcastelli), Seno,

Quartaroli, Bacchetti, Azzolini, Marinaro, Amenta, Cristiano (57’-60’

Cornelli), Bergamin, Caffini, Fragnito (67’ Duca), Di Stefano (65’ Tenga),

Moriconi (69’ Kudin), Cocivera (79’ Iovenitti).

*All. *Casellato

*Arb. *Vivarini (Padova)

*AA1 *Spadoni (Padova),* AA2 *Schilirò (Catania)

*Quarto Uomo: *Giacomini (Treviso)

*Calciatori: *Mortali 2/4, Thrower 2/2 (Sitav Rugby Lyons); Azzolini

2/3 (Fiamme

Oro Rugby)

*Cartellini: *nessuno

*Note: *campo in discrete condizioni, spettatori 600

*Man of the match: *Masselli (Sitav Rugby Lyons)

*Punti conquistati in classifica: *Sitav Rugby Lyons 4; Fiamme Oro Rugby 0

28 gennaio 2017

