Roma – Finisce in parità, 24-24, il big match dell’11^ giornata di

Eccellenza tra le Fiamme Oro Rugby e la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta.

È stata una vera e propria battaglia sul campo quella tra i Cremisi e i

polesani, con il XV della Polizia di Stato costretto a rincorrere quasi da

subito perché già sotto di tredici punti dopo poco più di un quarto d’ora,

a causa di alcune ingenuità difensive. Ma la squadra allenata da Gianluca

Guidi è riuscita, nonostante tutto, a non abbattersi e ha tirato fuori il

carattere che le è diventato proprio, riuscendo anche a ribaltare le sorti

del match alla fine della prima frazione di gioco, chiusa in vantaggio di

due punti. I continui capovolgimenti di fronte e il gioco, duro ma sempre

corretto, da ambo le parti, hanno invece caratterizzato il secondo tempo,

chiuso poi in pareggio allo scadere con un calcio di punizione.

*«Partite come queste *– ha commentato al termine del match il coach delle

Fiamme, Gianluca Guidi –* sono paragonabili ad una semifinale playoff,

molto intense e dove al primo errore arriva subito la punizione. Siamo

partiti con un handicap che avrebbe fatto desistere chiunque, andando sotto

per due nostre ingenuità, ma poi abbiamo rimontato segnando due belle mete

e senza mai mollare nell’alternanza dei punti. Potevamo anche segnare

nell’azione dalla quale è scaturito il calcio del pareggio: sono due punti

veri, sudati e ampiamente meritati contro una squadra forte, ma davanti

alla quale siamo ben riusciti a mantenere il nostro gioco. Sono contento,

perché la mia squadra ha risposto da “persona vera” ed è molto importante

perché, nella vita, bisogna far parlare i fatti e non le parole. Con questo

match è sicuramente cresciuta la consapevolezza di essere un team che può

ambire a certi traguardi e che, ne sono sicuro, renderà la vita dura a

tutti. Il nostro prossimo ostacolo si chiama Calvisano: sarà una partita

durissima, avremo alcuni giocatori importanti infortunati e altri che

seguiranno le varie Nazionali. La prossima settimana sarà tutta dedicata a

preparare il match con i Campioni d’Italia».*

Con la partita di oggi, le Fiamme, che tra campionato e coppa fanno salire

a 8 i risultati utili consecutivi, conquistano due punti e mantengono la

quarta posizione a quota 34, con il San Donà, oggi vittorioso in trasferta

a Firenze, che da dietro incalza ad una sola lunghezza e il Viadana, che ha

battuto la Lazio, sesto ma con soli tre punti di svantaggio.

Prossimo impegno per il XV della Polizia di Stato in trasferta sabato 17

febbraio a Calvisano contro i Campioni d’Italia

*La cronaca*

Pronti, via e sono gli ospiti a mettere avanti per primi la testa con

Mantelli dalla piazzola, per poi allungare al 10’ con Cioffi che, durante

un’azione d’attacco delle Fiamme, intercetta un passaggio e va a segnare in

solitaria. Il Rovigo allunga ancora al 17’ sempre con una punizione di

Mantelli, ma tre minuti dopo arriva la reazione dei padroni di casa: calcio

in box di Luca Roden, Junior Ngaluafe (oggi man of the match) raccoglie e

va a schiacciare sotto ai pali; Luca Roden trasforma e porta i cremisi a

-6. Al 34’, arriva un’altra meta per le Fiamme e sempre sull’asse

Roden-Ngaluafe: il numero 10 passa il pallone all’estremo che con un

grabber supera gli avversari, si impossessa di nuovo dell’ovale, mette a

segno altri cinque punti e fa 12-13. In chiusura della prima frazione,

arriva il vantaggio per il XV della Polizia di Stato con una punizione di

Luca Roden che manda le squadre negli spogliatoi sul 15-13. Al rientro in

campo, il Rovigo va di nuovo in meta dopo quattro minuti con l’ex di turno,

Guido Barion, che sfrutta un’altra ingenuità difensiva dei ragazzi di Guidi

ed è nuovo vantaggio per i “Bersaglieri”: 15-18. Le due squadre continuano

a darsi battaglia sul campo e al 56’ arriva il nuovo pareggio, sempre con

Luca Roden e sempre dalla piazzola: 18-18. Passano solo tre minuti e di

nuovo il Rovigo mette la testa avanti con un calcio di punizione di

Mantelli, al quale risponde di nuovo Luca Roden, che impatta lo score di

nuovo al 66’. Sembra ormai un affare solo tra i due calciatori, perché al

74’ è di nuovo Mantelli a segnare altri tre punti per i suoi. Da questo

momento inizia un vero e proprio assalto all’area dei 22 del Rovigo, con le

Fiamme che spingono fino alla fine, ma non riescono a trovare il guizzo per

andare in meta. Sembra quasi finita, quando l’arbitro Vivarini fischia un

fallo ai rossoblu e Luca Roden si incarica del calcio: l’apertura

neozelandese centra i pali e l’incontro si chiude sul 24-24.

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – Sabato 27 gennaio 2018*

*Campionato di Eccellenza – XI giornata*

*Fiamme Oro Rugby v FEMI-CZ Rugby Rovigo 24-24 (12-13)*

*Marcatori**:* *p.t. *3’ cp Mantelli (0-3), 10’ m. Cioffi tr Mantelli

(0-10), 17’ cp Mantelli (0-13), 20’ m. Ngaluafe tr Roden (7-13), 34’ m.

Ngaluafe (12-13), 39’ cp Roden *; s.t. *44’ m. Barion tr Mantelli (15-18),

56’ cp Roden (18-18), 59’ dp Mantelli (18-21), 67’ cp Roden (21-21), 73’ cp

Mantelli (21-24), 80’+4’ (24-24)

*Fiamme Oro Rugby: *Ngaluafe; Sepe, Seno, Quartaroli (53’ Gabbianelli),

Bacchetti; Roden, Calabrese; Amenta (56’ Licata), Bianchi, Cristiano (74’

Cornelli); Caffini, Fragnito; Di Stefano (26’ Iacob), Moriconi (61’ Kudin),

Cocivera (50’ Zago).

*All*. Guidi

*FEMI-cz Rugby Rovigo Delta**:* Odiete; Barion, Davies, Van Niekerk,

Cioffi; Mantelli, Chillon; De Marchi, Lubian, Zanini (54’ Ferro); Parker,

Boggiani (61’ Ortis); D’Amico, Momberg (cap.), Brugnara.

*All.* McDonnell

*arb.** Vivarini* (Padova)

*g.d.l**.* Passacantando e Bonacci

4° uomo: Salvi

*Calciatori*: Mantelli (Rugby Rovigo Delta) 4/5, Roden (Fiamme Oro Rugby)

5/6

*Note: *Giornata soleggiata. Spettatori: ca 1100. Come in tutte partite

contro la Rugby Rovigo Delta, le Fiamme ritirano la maglia numero 10 per

onorare la memoria di Stefano Casotti, mediano d’apertura di entrambe le

squadre, scomparso prematuramente in un incidente stradale nel 1995.

*Cartellini*: –

*Man of the Match*: Junior Ngaluafe (Fiamme Oro Rugby)

*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro Rugby 2 Rugby Rovigo Delta 2

*27 gennaio 2018 *

