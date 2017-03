CS-SDN-V-FOR-COMMENTOCRONACATABELLINO.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*13^ GIORNATA*

*A SAN DONA’ LA VITTORIA SFUMA DI UN SOFFIO*

*FIAMME BATTUTE DI UN SOLO PUNTO*

*Il commento*

San Donà di Piave (VE) – Non basta un gran primo tempo alle Fiamme per

portare a casa un successo dallo stadio “Pacifici” di San Donà, dove cedono

il match per un solo punto ai padroni di casa che vincono 17 a 16.

Con la contemporanea sconfitta di Viadana e Mogliano, l’occasione che si

presentava al XV della Polizia di Stato era particolarmente ghiotta, perché

una vittoria l’avrebbe proiettato direttamente in piena zona playoff, al

quarto posto. Ma la squadra allenata da coach Casellato ha di nuovo

manifestato problemi di concentrazione durante la seconda fase di gioco,

fatti già vedere in altre occasioni durante questa stagione.

Come un film già visto, le Fiamme nel secondo tempo hanno messo a segno

solo tre punti e subito la rimonta degli avversari.

Dunque, un’altra sconfitta di misura per i Cremisi che lascia l’amaro in

bocca, ma che non compromette la corsa alla quarta piazza, ora occupata

dall’accoppiata Viadana-San Donà, distante solo tre punti.

*«Siamo amareggiati per questo risultato **– *hha detto coach Umberto

Casellato alla fine del match *– non tanto per quanto siamo riusciti ad

esprimere per oltre cinquanta minuti, quanto per questa perdita di

concentrazione che ha caratterizzato molte nostre partite quest’anno.

Dobbiamo lavorare per migliorare ancora su tattica e strategia, soprattutto

negli ultimi 25-30 minuti del match quando, se entriamo in difficoltà,

perdiamo di vista il game plan. Comunque sono sereno, così come lo è anche

la squadra, perché siamo consapevoli che l’obiettivo playoff sia pienamente

alla nostra portata. Siamo in un momento di ottima condizione fisica, per

cui dobbiamo sistemare ancora qualcosa nella tattica di gioco e su questo

punto, durante la prossima settimana, lavorerò molto con il mio staff.

Mancano ancora tante partite, tanti punti da conquistare e la distanza con

chi ci sta davanti è esigua. I match che ci aspettano non saranno facili e

sappiamo che dovremo giocarceli fino all’ultimo. Ma questo non ci spaventa,

anzi ci carica!». *

Con il punto bonus conquistato oggi, il XV della Polizia di Stato raggiunge

quota 27 in classifica, a tre lunghezze da Viadana e San Donà appaiate in

quarta posizione a 30 punti.

Prossimo appuntamento per le Fiamme domenica 19 marzo, quando sul sintetico

della caserma “Stefano Gelsomini” di ponte Galeria arriverà il Petrarca

secondo in classifica.

*La cronaca*

*(a cura dell’Uff. Stampa San Donà)*

E’ stata una partita agguerrita fin dai primi minuti di gioco, con le

Fiamme che si impongono per tutto il primo tempo sui padroni di casa. In

inferiorità numerica del San Donà – Vian esce infatti al 7’ per un giallo –

le Fiamme si avvicinano pericolosamente alla zona rossa senza bucare la

difesa biancoceleste ma scegliendo di calciare in mezzo ai pali per

raccogliere i primi 3 punti della partita al 12’. A causa di un placcaggio

alto di un giocatore del San Donà, le Fiamme allungano il distacco marcando

una punizione, portandosi così a +6 dai padroni di casa. Al 27’ Caffini va

in meta e chiude il primo tempo 13 a 0.

Il secondo tempo riparte con un cambio in prima linea per il San Donà,

entrano Ceccato e D’Amico per Zanusso e Michelini e subito iniziano

vincendo una mischia nella propria metà campo, aiutando la squadra a

guadagnare terreno. Ma niente da fare, le Fiamme non danno cenno di

arrestare e tengono gli avversari fuori dalla propria area, nonostante un

uomo in meno, Amenta, uscito al 40’ per placcaggio alto. Al 53’ una azione

del San Donà porta la squadra di casa vicino alla meta: Falsaperla in

calcetto, Biasuzzi tenta il recupero ma viene fermato da un giocatore

cremisi; è prima rimessa sui 5 mt per il San Donà, poi mischia, gioco

aperto, e con una serie di offload i padroni di casa si portano oltre la

linea di meta con D’Amico che marca i primi 5 punti biancocelesti.

Ambrosini aggiunge +2 punti al tabellino. Quando il gioco dei sandonatesi

iniziava a smuoversi, le Fiamme guadagnavano una punizione a causa di un

fuorigioco portandosi a 16. Al 70’, però, Ceccato segna la seconda meta del

San Donà da rimessa laterale e poco più tardi, al 75’, Ambrosini è chiamato

a calciare tra i pali per una punizione a favore. Il San Donà, in splendida

rimonta, passa in vantaggio a 5 minuti dal fischio finale. Sono, infatti,

momenti concitati queste ultime frazioni di gioco, con le Fiamme in cerca

del sorpasso all’ultimo e il San Donà intento a difendere il vantaggio

acquisito. All’84’ il biancocelesti guadagnano una punizione e Ambrosini,

oggi nominato Man of the Match, calcia l’ovale verso il pubblico decretando

la fine dell’incontro.

*Il tabellino*

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – Domenica 12 marzo 2017

Eccellenza, XIII giornata

Lafert San Donà V Fiamme Oro Rugby 17-16 (0-13)

*Marcatori*: *p.t.* 12’ drop Azzolini (0-3), 20’ cp Azzolini (0-6), 27’ m.

Caffini tr Azzolini (0-13); *s.t. *59’ m. D’Amico tr Ambrosini (7-13), 64’

cp Azzolini (7-16), 70’ m. Ceccato tr Ambrosini (14-16), 76’ cp Ambrosini

(17-16)

*Lafert San Donà*: Falsaperla; Biasuzzi, Iovu, Bertetti, Agbasse;

Ambrosini, Patelli (75’ Rorato); Derbyshire, Vian , Giusti (55’ Catelan);

Padrò, Wessels; Michelini (41’ D’Amico), Dal Sie (65’ Maso), Zanusso (41’

Ceccato).

*All.* Ansell

*Fiamme Oro Rugby*: Wilbore; De Gaspari, Sapuppo, Quartaroli (50’ Massaro),

Bacchetti; Azzolini, Calabrese (77’ Marinaro); Amenta, Cristiano , Zitelli

(75’ Bergamin), Caffini, Duca (68’ Fragnito); Di Stefano (74’ Tenga),

Moriconi, Cocivera (69’ Iovenitti)

*All.* Casellato

*Arb.* Trentin (Lecco)

*AA1* Bertelli (Brescia), *AA2* Borraccetti (Forlì)

*Quarto Uomo*: Merendino (Udine)

*Calciatori*: Ambrosini 3/3 (Lafert San Donà); Azzolini 3/3 (Fiamme Oro

Rugby), Azzolini 1/1 drop (Fiamme Oro Rugby)

*Note*: campo in buone condizioni, giornata calda e soleggiata.

*Cartellini*: 10’ giallo Vian (Lafert San Donà), 40’ giallo Amenta (Fiamme

Oro Rugby)

*Punti conquistati in classifica*: Lafert San Donà 4 ; Femi CZ Rovigo 1

*Man of the Match*: Ambrosini (Lafert San Donà)

*12 marzo 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme oro Rugby*

