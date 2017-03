CS-FORvPAD.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*XIV GIORNATA*

*PETRARCA CORSARO AL GELSOMINI. FIAMME BATTUTE 21 A 29*

*Casellato: «**Non posso imputare nulla ai ragazzi che hanno difeso alla

grande e giocato con grande intensità. La differenza oggi l’hanno fatta i

dettagli e il divario in classifica, come avevo detto nei giorni scorsi, si

è visto. Guardiamo alla prossima partita con la Lazio, che per noi sarà

particolarmente importante**».*

*Roma –* Non riesce l’impresa alle Fiamme che al termine di 80

combattutissimi minuti al “Gelsomini” cedono 21 a 29 di fronte ai secondi

in classifica del Petrarca Rugby.

I ragazzi di Umberto Casellato ce l’hanno messa tutta per cercare di

portare a casa il match, concedendo poco e niente ai veneti anche in

inferiorità numerica.

La differenza l’hanno fatta la maggiore disciplina dei “Tuttineri”, la

capacità di restare concentrati per tutto l’arco della partita e i calci di

Miah Nikora, vera e propria spina nel fianco dei Cremisi e per questo

nominato anche man of the match.

*«Non posso imputare nulla ai ragazzi che hanno difeso alla grande e

giocato con grande intensità – ha dichiarato coach Umberto Casellato al

termine – È stata una partita giocata punto a punto, come spesso è accaduto

finora. La differenza oggi l’hanno fatta i dettagli e il divario in

classifica, come avevo detto nei giorni scorsi, si è visto. Guardiamo alla

prossima partita con la Lazio, che per noi sarà particolarmente

importante».*

Purtroppo, stavolta, il XV della Polizia di Stato non riesce a conquistare

il bonus difensivo e scende al sesto posto in classifica, vedendo

allontanarsi la quarta piazza, ora occupata dal San Donà e distante sette

punti.

Sabato prossimo all’Acqua Acetosa i Cremisi saranno di nuovo in campo per

il derby con la Lazio.

*La cronaca*

Il Petrarca apre le ostilità dopo 5 minuti con una punizione di Nikora, ma

le Fiamme rispondono dopo quattro minuti: dopo una touche sul lato destro,

la maul cremisi entra nell’area di meta ed è Alain Moriconi a schiacciare.

Azzolini trasforma e porta i suoi in vantaggio 7 a 3. Ma l’apertura

padovana oggi è la vera spina nel fianco dei Cremisi con il suo 7/8 dalla

piazzola; è infatti ancora Nikora a centrare i pali al 12’ e al 20’ e segna

il nuovo vantaggio petrarchino (7-9). Le Fiamme però non mollano e

rispondono, sempre al piede, tre minuti dopo con Azzolini che riporta i

suoi a +1. Ma al 28’, su un momento di smarrimento dei padroni di casa,

arriva la meta del Petrarca con Su’a. Nikora trasforma e porta il Petrarca

avanti di sei punti. Ancora l’apertura veneta, al 37’, centra di nuovo i

pali e il Petrarca va a +9. Allo scadere arriva la seconda meta cremisi,

con Marcello De Gaspari: l’ala cremisi, dopo un’azione multifase, riceve il

pallone da Amo Wilbore e schiaccia oltre la linea. Maicol Azzolini non

trasforma e le squadre vanno al riposo sul 15 a 19.

Quattro minuti dopo il rientro in campo si abbatte una tegola sulle Fiamme,

con Fabio Cocivera che va a sedersi per dieci minuti sulla panca dei

cattivi. Sono dieci minuti particolarmente intensi, ma senza subire alcun

punto in inferiorità numerica, anzi al 54’ Maicol Azzolini dalla piazzola

segna il nuovo vantaggio cremisi: 21-19, con il Petrarca in 14 per il

giallo a Flammini. Dieci minuti dopo è ancora Nikora a segnare il nuovo

vantaggio per gli ospiti, con lo score che recita 21-22. Le Fiamme tentano

la reazione, soprattutto con la maul, ma il Petrarca non cede, anzi al 72’

arriva la meta ospite: calcio in box sull’angolo destro e Menniti Ippolito

che schiaccia. Nikora trasforma e fa 21 a 29, punteggio con il quale si

chiude il match.

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – domenica 19 marzo 2017*

*Eccellenza, XIV giornata*

Fiamme Oro Rugby v Petrarca Rugby 21-29 (15-19)

*Marcatori: p.t.* 5’ cp Nikora (0-3), 9’ m. Moriconi tr Azzolini (7-3), 12’

cp Nikora (7-6), 20’ cp Nikora (7-9), 23’ cp Azzolini (10-9), 28’ m. Su’a

tr Nikora (10-16), 37’ cp Nikora (10-19), 40’ m. De Gaspari (15-19) ; *s.t.*

50’ cp Azzolini (18-19), 54’ cp Azzolini (21-19), 66’ cp Nikora (21-22),

72’ m. Menniti-Ippolito tr Nikora(21-29)

*Fiamme Oro Rugby: *Wilbore; De Gaspari, Sapuppo (62’ Di Massimo), Massaro,

Bacchetti; Azzolini, Marinaro; Amenta, Cristiano (cap), Bergamin (50’

Cornelli); Caffini, Duca (41’ Fragnito); Di Stefano (41’ Tenga), Moriconi

(69’ Vicerè), Cocivera (54’ Iovenitti).

*All.* Casellato

*Petrarca Padova*: Menniti-Ippolito; Fadalti, Favaro (49’ Ragusi), Bacchin,

Rossi; Nikora, Su’a; Afualo (48’ Saccardo), Nostran, Conforti (cap.);

Flammini, Salvetti (48’ Targa); Rossetto (66’ Vannozzi), Ferraro (48’

Zago), Acosta.

*All.* Cavinato

*Arb.* Blessano (Treviso)

*AA1* Angelucci (Roma), *AA2* Belvedere (Roma)

*Quarto Uomo* Romani (Roma)

*Cartellini:* 44’ giallo Cocivera (Fiamme Oro), 53’ giallo Flammini

(Petrarca)

*Calciatori:* Nikora (Petrarca) 7/8, Azzolini (Fiamme Oro) 4/6

*Note:* Giornata nuvolosa e ventilata. Spettatori presenti: 500

*Punti conquistati in classifica:* Fiamme Oro Rugby 0; Petrarca Rugby 4

*Man of the match:* Nikora (Petrarca)

*19 marzo 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

