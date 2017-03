CS-LAZ-V-FOR.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*LE FIAMME VINCONO IL DERBY DELLA CAPITALE *

*E SI RILANCIANO PER I PLAYOFF*

*Casellato: «Sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi per il carattere

che hanno saputo mostrare. La combattività di questa squadra è uno dei suoi

punti di forza. Stiamo iniziando a raccogliere quel che abbiamo seminato

finora e, in campionato, possiamo ancora dire la nostra: mancano ancora tre

partite. Noi ci siamo ancora».*

Roma – Con cinque mete e il primo bonus offensivo della stagione, le Fiamme

si aggiudicano 17 a 36 il Derby della Capitale e, con una vittoria

convincente, rilanciano le proprie ambizioni per un posto nei playoff, ora

distante solamente due punti.

È stata una partita a due velocità quella che il XV della Polizia di Stato

ha giocato oggi al “Giulio Onesti”: un primo tempo in cui la Lazio è

riuscita a mettere sotto gli ospiti ed una seconda frazione di gioco in cui

le Fiamme si sono letteralmente trasformate, recuperando lo svantaggio e

lasciando i biancocelesti al palo per quaranta minuti.

Dunque, una prestazione che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni

per i Cremisi, che hanno dimostrato di essere squadra solida e combattiva

fino all’ultimo minuto, anche a risultato acquisito, così come conferma

coach Umberto Casellato, visibilmente contento della prestazione dei suoi

ragazzi al termine del match: *«Nel primo tempo eravamo molto nervosi e

abbiamo commesso troppi errori non forzati. Durante l’intervallo ho chiesto

ai ragazzi di giocare con maggiore serenità, anche perché avevamo preparato

bene questa partita. Siamo usciti fuori nel secondo tempo, abbiamo giocato

come sappiamo e non abbiamo perso fiducia. Oltre all’ottima prestazione nel

secondo tempo, oggi quel che mi è piaciuto di più sono stati gli ultimi

cinque minuti con la Lazio in cerca della meta nostri cinque metri dove,

anche a risultato acquisito, abbiamo lottato e non abbiamo permesso ai

nostri avversari di segnare. Sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi per

il carattere che hanno saputo mostrare. La combattività di questa squadra è

uno dei suoi punti di forza; a volte, per abilità di altri team, non siamo

riusciti a portare a casa il risultato, ma non ci siamo mai arresi e

abbiamo reso la vita dura a tutti fino all’ultimo minuto. Stiamo iniziando

a raccogliere quel che abbiamo seminato finora e, in campionato, possiamo

ancora dire la nostra: mancano ancora tre partite. Noi ci siamo ancora».*

Prossimo impegno per il XV della Polizia di Stato sabato 1 aprile, quando a

Firenze incontrerà il Viadana nella finale del Trofeo Eccellenza.

*La cronaca*

Dopo un buon inizio delle Fiamme che costringono i biancocelesti nella

propria metà campo per i primi dieci minuti, sono i padroni di casa a

sbloccare il punteggio con l’ex Luca Calandro dalla piazzola. Al 17’ arriva

anche un giallo per uno “sgabello” di Davide Fragnito e i Cremisi in 14

subiscono la prima meta laziale di Giulio Toniolatti. Maicol Azzolini

accorcia lo score delle Fiamme con un calcio nal 29’, ma Luca Calandro gli

risponde pochi minuti dopo e riporta la Lazio oltre il break. È il momento

peggiore per gli ospiti che commettono molti errori e perdono numerosi

palloni. Al 35’ la Lazio allunga ancora di più il distacco e mette a segno

la seconda meta dell’incontro: Musso trova un buco tra le maglie cremisi e,

dopo la trasformazione di Calandro, porta i suoi sul 17 a 3. In chiusura di

primo tempo le Fiamme si svegliano dal torpore con Valerio Vicerè che, di

forza, segna in mezzo ai pali; Azzolini trasforma e si va al riposo con la

Lazio in vantaggio 17 a 10. Al rientro in campo coach Casellato cambia

tutta la prima linea e le Fiamme vanno in meta con la maul al 3’: Gianmarco

Duca, schierato in emergenza a numero 8 a causa di un infortunio patito da

Matteo Cornelli nel riscaldamento prepartita e autore di una prestazione

maiuscola che gli è valsa il titolo di “man of the match”, varca la linea

di meta e porta le Fiamme a -2. Passano solo due minuti e Andrea Bacchetti

porta a tre le mete degli ospiti: l’ala cremisi riceve il pallone da Simone

Marinaro, evita tre placcaggi e schiaccia: Fiamme in vantaggio per la prima

volta. Al 10’ una bella azione alla mano delle Fiamme viene finalizzata dal

neozelandese Amo Wilbore e, per la prima volta nella stagione, le Fiamme

conquistano il punto di bonus offensivo. Azzolini trasforma e fa 17 a 29.

La quinta meta arriva al 15’ con Giuseppe Sapuppo, entrato da un minuto al

posto del capitano Roberto Quartaroli. Anche stavolta Maicol Azzolini

centra i pali e fissa lo score sul 17 a 36. Per venti minuti ancora le

Fiamme continuano ad attaccare, ma negli ultimi cinque minuti il XV della

Polizia di Stato deve fronteggiare il ritorno dei biancocelesti, che

premono insistentemente nei cinque metri ospiti andando a sbattere contro

la solida difesa messa in atto dalle Fiamme.

*Roma, CPO “Giulio Onesti” Acqua Acetosa- Sabato 25 marzo 2017*

*Eccellenza- XV giornata*

*S.S.Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 17-36 *(17-10)

*Marcatori:** p.t. *18’ m Toniolatti tr. Calandro (7-0), 29’ cp Azzolini

(7-3), 32’ cp Calandro (10-3), 34’ m. Musso tr Calandro (17-3), 40’ m

Vicerè tr Azzolini (17-10), 43’ m Duca (17-10), 45’ m Bacchetti tr

Azzolini (17-22), 51’ m. Wilbore tr Azzolini (17-29), 56’ m Sapuppo tr

Azzolini (17-36)

*S.S Lazio Rugby 1927*: Toniolatti; Giancarlini G (40’ Giangrande)., Musso

(77’ Gualdambrini), Giacometti; Santoro; Calandro (46’ Miller),

Bonavolontà; Casolari; Filippucci (cap), Lamaro (66’ Giancarlini); Pierini,

Damiani; Alvarado (55’ Bolzoni), Cugini, Di Roberto (55’ Copetti)

*all*. Montella

*Fiamme Oro Rugby*: Wilbore; De Gaspari, Seno, Quartaroli (56’ Sapuppo),

Bacchetti; Azzolini (36’ Parisotto), Marinaro (46’ Martinelli) ; Caffini

(69’ Mammana); Cristiano (68’ Cazzola), Bergamin; Fragnito, Duca; Tenga

(41’ Di Stefano), Vicerè (41’ Moriconi), Iovenitti (41’ Cocivera)

*all.* Castagna

*arb.* Tomò (Roma)

*AA1 *Nobile (Frosinone) *, AA2* Pier’Antoni (Roma*), AA3* Paluzzi (Roma)

*Calciatori:* Calandro 2/3 (S..S Lazio Rugby 1927) , Azzolini 5/6 (Fiamme

Oro Rugby)

*Cartellini:* al 19’ giallo a Fragnito (Fiamme Oro Rugby)

*Note**: *giornata soleggiata a Roma, spettatori presenti 1000 circa.

*Man of the Match*: Gianmarco Duca (Fiamme Oro Rugby)

*Punti conquistati in classifica*: S.S. Lazio Rugby 1927 0 , Fiamme Oro

Rugby 5

*25 marzo 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

