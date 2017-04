CS-FORvCAL-COMMENTOCRONACATABELLINO.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*XVI GIORNATA*

*LE FIAMME CEDONO DI UN SOLO PUNTO ALLA CAPOLISTA CALVISANO*

*Roma* – Il sogno delle Fiamme di vincere finalmente una partita contro il

Calvisano si infrange all’ultimo minuto, dopo un match in cui le due

squadre hanno dato vita ad una vera e propria battaglia sul sintetico di

Ponte Galeria.

Ennesimo match, il sesto di questa stagione, in cui il XV della Polizia di

Stato esce sconfitto dal campo all’ultimo minuto e per una manciata di

punti, ma in cui le Fiamme conquistano ancora una volta il bonus difensivo,

stavolta di fondamentale importanza perché consente ai Cremisi di mantenere

ancora accese le speranze di arrivare tra le prime quattro, grazie anche al

pareggio odierno tra Viadana e Piacenza.

*«Oggi però *– commenta il presidente cremisi, Armando Forgione – *avremmo

di certo meritato di più e, sinceramente, mi sento di dire di non essere

d’accordo con l’interpretazione data ad alcuni episodi, che avrebbero

potuto portare la partita su altri binari».*

La “corazzata” Calvisano, comunque, ha dovuto faticare non poco, come

all’andata al “Pata-Peroni Stadium” per avere la meglio sulle Fiamme, che

oggi hanno resistito a più di un attacco degli ospiti, mettendo in campo,

ancora una volta, grinta e una difesa sempre attenta e dominando gli

avversari in più di una volta, così come conferma coach Umberto Casellato

alla fine del match:* «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto

difficile, contro una squadra cinica e molto quadrata. Com’è andata spesso

quest’anno, gli ultimi minuti ci sono fatali e, anche stavolta, ci è

mancata la serenità nel gestire la pressione. Voglio ringraziare i miei

ragazzi, perché hanno sempre dimostrato di essere una squadra con un gran

carattere. Purtroppo, anche stavolta, la fortuna non è stata dalla nostra

parte».*

Prossimo impegno per i Cremisi sabato prossimo allo stadio “Mario

Battaglini” di Rovigo, contro i campioni d’Italia.

*La cronaca*

Gli ospiti iniziano di gran carriera e al 4’ Minozzi ha l’occasione per

sbloccare lo score dalla piazzola, ma il calcio del mediano si perde a

lato. I primi 10 minuti sono tutti di marca calvina, con i bresciani

piazzati stabilmente nella metà campo delle Fiamme e i Cremisi a

respingerne i continui attacchi. Ma è al 15’ che arrivano i primi punti dal

piede di Filippo Buscema che centra i pali. Nonostante qualche errore di

troppo in touche da parte dei padroni di casa, il match assume la

connotazione di una vera e propria battaglia, tanto che la seconda

segnatura arriva a quattro minuti dal termine ed è ancora Filippo Buscema

ad aggiungere tre punti dalla piazzola. Quando ormai sembra che le squadre

andranno al riposo sul 6 a 0, allo scadere, da una mischia del Calvisano,

scaturisce l’azione che manda gli ospiti in meta con Paz; Minozzi trasforma

e le squadre vanno al riposo sul 6 a 7. Al rientro in campo, la musica non

cambia ed è sempre battaglia sul sintetico della caserma “Gelsomini”. Al

47’ il Calvisano resta in 14 per un placcaggio alto di Tuivaiti: Filippo

Buscema trasforma il calcio di punizione e porta di nuovo le Fiamme avanti

9 a 7. Anche se in inferiorità numerica, il Calvisano continua a spingere e

al 51’ arriva quasi in meta, ma l’arbitro Rizzo non convalida per un

pallone tenuto alto. Le Fiamme continuano l’assalto nella metà campo

ospite, ma la difesa del Calvisano è attenta e al 66’ stavolta è il cremisi

Matteo Zitelli a doversi accomodare per dieci minuti sulla panca dei

cattivi. Ma anche le Fiamme resistono e respingono, con una gran difesa,

tutti gli attacchi degli ospiti. Al 76’, l’episodio chiave della partita:

l’arbitro ravvisa un passaggio in avanti delle Fiamme e concede la

punizione ai bresciani che, grazie al piede di Minozzi, vanno avanti di un

punto. Ma il match non è ancora finito: mancano una manciata di secondi

all’80’ e Maicol Azzolini, che nel frattempo ha sostituito Filippo Buscema,

ha sul piede il pallone della vittoria; ma il calcio dell’apertura cremisi

si perde al lato e la partita si chiude sul 10 a 9 per il Calvisano.

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 8 aprile 2017*

*Eccellenza, XVI giornata*

Fiamme Oro Rugby v Patarò Calvisano 9-10 (6-7)

*Marcatori: p.t.* 15’ cp Buscema (3-0), 36’ cp Buscema (6-0), 40’ m. Paz tr

Minozzi (6-7) ; *s.t.* 47’ cp Buscema (9-7), 76’ cp Minozzi (9-10)

*Fiamme Oro Rugby: *Wilbore; De Gaspari (57’ Valcastelli), Sapuppo, Seno,

Bacchetti; Buscema (57’ Azzolini), Marinaro; Amenta, Cristiano (cap),

Zitelli; Caffini, Duca; Di Stefano (55’ Tenga), Moriconi, Cocivera (45’

Iovenitti).

A disposizione: Vicerè, Fragnito, Bergamin, Calabrese

*All.* Casellato

*Patarò Calvisano:* Chiesa; De Santis, Paz, Lucchin, Dal Zilio; Minozzi,

Semenzato; Tuivaiti, Giammarioli, Pettinelli (74’ Vezzoli); Andreotti,

Cavalieri (71’ Zanetti); Biancotti (59’ Costanzo), Morelli, Rimpelli

A disposizione: Giovanchelli, Milani, Di Giulio, Alberghini, D’Onofrio

*All.* Brunello

*Arb.* Rizzo (Ferrara)

*AA1* Nobile (Frosinone), *AA2* Belvedere (Roma)

*Quarto Uomo* Rosamilia (Roma)

*Cartellini:* 47’ giallo a Tuivaiti (Patarò Calvisano), 66’ giallo a

Zitelli (Fiamme Oro Rugby)

*Calciatori:* Minozzi (Patarò Calvisano) 2/4, Buscema (Fiamme Oro Rugby)

3/3, Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 0/1

*Note:* Giornata soleggiata. Spettatori presenti: 500 ca

*Punti conquistati in classifica:* Fiamme Oro Rugby 1; Patarò Calvisano 4

*Man of the match:* Mirko Amenta (Fiamme Oro Rugby)

*8 aprile 2017 *

*Cristiano Morabito – Media Manager Fiamme Oro Rugby*

