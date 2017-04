CS-ROV-V-FOR-COMMENTOCRONACATABELLINO.pdf

*COMUNICATO STAMPA**FIAMME ORO RUGBY*

*17^ GIORNATA**BATTUTI I CAMPIONI D’ITALIA 27 A 21: CORSA PLAYOFF ANCORA

APERTA*

*Casellato: «Siamo venuti a Rovigo per cercare di fare la partita e ci

siamo ampiamente riusciti. I ragazzi hanno messo in campo una prestazione

davvero maiuscola, rispettando in pieno il piano di gioco messo a punto in

settimana. Per quanto riguarda i playoff ci crederemo fino all’ultimo

secondo che questo campionato ci metterà a disposizione per farlo».*

*Rovigo* – Grande prova delle Fiamme che dopo il successo nel Trofeo

Eccellenza del 2014 tornano a vincere in Polesine ed espugnano lo stadio

“Battaglini” battendo i campioni d’Italia della Rugby Rovigo 27 a 21.

Quello contro i “Bersaglieri” oggi è stato un match che ha visto il XV

della Polizia di Stato mostrare tutto il potenziale di cui dispone: le

Fiamme non hanno mai perso la concentrazione, anche negli ultimi minuti con

l’uomo in meno opponendo la solita proverbiale ed impeccabile difesa, e

hanno fatto vedere anche del bel gioco in attacco, con azioni che hanno in

più di una volta superato le otto fasi.

Dunque, tutto perfetto oggi per i ragazzi di Umberto Casellato, con cinque

punti guadagnati nella seconda vittoria in trasferta della stagione, se non

fosse stato per la mancata sorpresa nell’uovo di Pasqua che doveva arrivare

dal risultato della Lazio, impegnata a Roma con il Viadana: i mantovani

sono riusciti a portare a casa anche loro cinque preziosi punti e

mantengono la quarta posizione sempre con tre lunghezze di vantaggio sui

Cremisi.

Il verdetto su chi approderà ai playoff tra Fiamme Oro e Viadana è quindi

rimandato all’ultima giornata, quando il XV della Polizia di Stato

affronterà a Ponte Galeria il Mogliano e il Viadana se la vedrà in casa con

il Rovigo.

Pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi coach Umberto Casellato

che, dopo la vittoria di oggi, dichiara: *«Siamo venuti a Rovigo per

cercare di fare la partita e ci siamo ampiamente riusciti; un po’ delusi

perché dagli altri campi non sono arrivati i risultati che avremmo sperato,

ma noi, come è giusto che sia, ci crederemo fino all’ultimo secondo che

questo campionato ci metterà a disposizione per farlo. I ragazzi hanno

messo in campo una prestazione davvero maiuscola, rispettando in pieno il

piano di gioco messo a punto in settimana; forse abbiamo preso qualche

penalità in più del previsto, ma alla fine dei conti, per quel che abbiamo

fatto vedere oggi, ritengo che il risultato sia più che giusto».*

Prossimo impegno, dunque, tra due settimane con il Mogliano tra le mura

amiche della caserma “Stefano Gelsomini” per l’ultima giornata di regular

season.

*La cronaca*

A dare il primo dispiacere agli 800 spettatori del Battaglini ci pensa

Matteo Zitelli dopo solo due minuti: l’azione parte dal neozelandese Amo

Wilbore, continua con una bella percussione di Mirko Amenta e si conclude

con il passaggio di Maicol Azzolini al flanker frascatano che schiaccia.

Azzolini trasforma e fa 0-7. Al 7’ i padroni di casa hanno l’occasione per

accorciare le distanze: Chillon dalla piazzola centra il palo e lo score

non si muove. Il Rovigo tenta la reazione, ma l’ottima difesa delle Fiamme

non permette ai polesani di trovare spazi. Al 21’ la maul cremisi fa un

ottimo lavoro e permette a Mirko Amenta di andare in meta di forza per il

parziale 0-12. Tre minuti dopo, una delle poche disattenzioni degli ospiti

permette a Torres di ridurre il divario: l’argentino si impossessa di un

pallone vagante all’altezza dell’out destro, la calcia in avanti e mette a

segno i primi cinque punti rossoblu. Passano altri quattro minuti e dal

piede di Chillon arrivano (28’ e 31’) i sei punti del sorpasso rodigino:

13-12. Ma i padroni di casa dimostrano di sentire fin troppo il match e al

37’ De Marchi rimedia un cartellino giallo. Stavolta le Fiamme riescono a

sfruttare la superiorità numerica e, quasi allo scadere della prima

frazione, dopo una serie di pick and go sulla linea di meta polesana, il

pallone arriva a Mirko Amenta (oggi “man of the match”) che mette a segno

la sua personale doppietta, riporta a +4 le Fiamme e chiude il primo tempo

sul 13-17.

I secondi quaranta minuti vedono la reazione dei padroni di casa: al 49’

Basson va in meta e riporta avanti i suoi 18-17. Inizia il botta e risposta

tra le due squadre, con Maicol Azzolini che riconquista il vantaggio con un

piazzato al 53’ (18-20) e il rossoblu Chillon che ristabilisce la

supremazia casalinga sempre dalla piazzola quattro minuti dopo (21-20).

Passano i minuti e in campo è vera e propria battaglia, con le Fiamme che

rivedono da vicino lo spettro dell’ennesima sconfitta per pochi punti, ma

al 70’ arriva il guizzo di Simone Marinaro: il mediano di mischia cremisi

deposita il pallone oltre la linea e mette a segno la meta del bonus per il

XV della Polizia di Stato. Ma poco dopo, stavolta sono gli ospiti a restare

in 14: Davide Fragnito, appena entrato in campo per rilevare Gianmarco

Duca, si prende un cartellino giallo e lascia i suoi a concludere il match

in inferiorità numerica. Sono minuti lunghissimi e duri quelli che dividono

le Fiamme dall’impresa, ma la difesa cremisi riesce a respingere al

mittente tutti gli attacchi dei Bersaglieri e il match si chiude sul 21 a

27.

*Il tabellino*

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 15 aprile 2017

*Eccellenza, XVII* *giornata*

FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 21-27 (13-17)

*Marcatori*: p.t. 2’ m. Zitelli tr. Azzolini (0-7), 21’ m. Amenta non tr.

(0-12), 24’ m. Torres tr. Chillon (7-12), 28’ c.p. Chillon (10-12), 31’

c.p. Chillon (13-12), 39’ m. Amenta non tr. (13-17); s.t. 49’ m. Basson non

tr. (18-17),53’ c.p. Azzolini (18-20), 57’ c.p. Chillon (21-20), 70’ m.

Marinaro tr. Azzolini (21-27)

*FEMI-CZ Rovigo*: Biffi (41’ Basson); Arrigo, Majstorovic, McCann, Torres;

Rodriguez, Chillon; De Marchi (58’ Ferro), Lubian, Ruffolo (cap.) (73’

Bordonaro); Parker, Boggiani (58’ Ortis); Iacob, Cadorini (66’ Cincotto),

Pavesi.

All. McDonnell, Wright

*Fiamme Oro Rugby*: Wilbore; De Gaspari, Sapuppo, Seno (3’ Valcastelli),

Bacchetti; Azzolini (73’ Buscema), Marinaro (71’ Calabrese); Amenta,

Cristiano (cap.), Zitelli (71’ Bergamin); Caffini, Duca (71’ Fragnito); Di

Stefano (58’ Tenga), Moriconi (71’ Vicerè), Cocivera (63’ Iovenitti).

All. Casellato

*Arb*. Blessano (Treviso)

*AA1 *Gnecchi (Brescia), *AA2* Laurenti (Bologna)

*Quarto Uomo*: Brescacin (Treviso)

*Cartellini*: 37’ giallo a De Marchi (FEMI-CZ Rovigo), 73’ giallo a

Fragnito (Fiamme Oro Rugby)

*Calciatori*: Chillon (FEMI-CZ Rovigo) 4/6; Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 3/5

*Note*: giornata a tratti nuvolosa, campo in buone condizioni. Spettatori:

circa 800. Il mediano d’apertura delle Fiamme Oro Rugby, come da tradizione

nelle partite con la FEMI-CZ Rovigo, non ha vestito la maglia numero 10 per

onorare la memoria di Stefano Casotti, ex giocatore di entrambe le squadre.

*Punti conquistati in classifica*: FEMI-CZ Rovigo 1; Fiamme Oro Rugby 5

*Man of the Match*: Amenta (Fiamme Oro Rugby)

*15 aprile 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it