*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*XII GIORNATA*

*CONTRO IL REGGIO LE FIAMME INCASSANO LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA*

*Casellato: «Nel primo tempo abbiamo dominato, ma raccolto meno del

previsto. Nella seconda frazione di gioco siamo calati per problemi nostri

di concentrazione. In vista dei nostri prossimi impegni dobbiamo capire

bene il perché di questi cali nel secondo tempo».*

*Il commento*

Roma – Soffrono tanto le Fiamme, ma alla fine riescono ad avere la meglio

sul Conad Reggio. Oggi, sul sintetico della caserma “Gelsomini” di Ponte

Galeria, si stava riaffacciando lo spettro di una sconfitta all’ultimo

minuto contro la formazione emiliana, così come accaduto all’andata, ma

alla fine i ragazzi di Umberto Casellato sono riusciti a mettere in cascina

la seconda vittoria consecutiva (per la prima volta nella stagione) che li

proietta al quinto posto, a soli tre punti dalla quarta piazza, in

coabitazione con il San Donà, a quota 26.

È stato comunque un match condizionato particolarmente dal vento forte che

non ha agevolato nessuna delle due formazioni, ma condizionato anche dal

brusco calo di tensione della formazione di casa nella seconda frazione di

gioco. Un campanello di allarme che lo staff cremisi dovrà ascoltare e

cercare di risolvere durante la settimana che porterà le Fiamme alla

sfida-chiave di domenica 12 gennaio in trasferta a San Donà: *«Nel primo

tempo abbiamo dominato, ma raccolto meno del previsto – *ha dichiarato

Umberto Casellato alla fine del match* – Nella seconda frazione di gioco

siamo calati per problemi nostri di concentrazione: abbiamo pensato che la

partita fosse già vinta. Sembrava che sarebbe andata a finire come

all’andata, ma alla fine l’abbiamo portata a casa. In vista dei nostri

prossimi impegni dobbiamo capire bene il perché di questi cali nel secondo

tempo»*.

*La cronaca*

Partono bene le Fiamme, premendo gli ospiti nella propria metà campo per i

primi dieci minuti del match, ma la prima segnatura è di marca emiliana ed

arriva al 10’ con un piazzato di Gennari. L’estremo reggiano ci riprova tre

minuti dopo da oltre centrocampo, cercando di sfruttare il forte vento, ma

il calcio è corto e si resta sullo 0-3. Un minuto dopo arriva la meta

cremisi, con Marcello De Gaspari che macina metri e riesce a servire Amo

Wilbore sul lato sinistro del campo: l’estremo neozelandese trova il buco

tra le maglie avversarie e schiaccia in mezzo ai pali per il 7-3, dopo la

trasformazione di Maicol Azzolini. A muovere lo score è ancora l’apertura

cremisi che infila due calci tra i pali (19’ e 31’) e porta le Fiamme a

+10, sul 13 a 3, punteggio con cui si chiude il primo tempo. La seconda

frazione di gioco inizia bene per i padroni di casa che, però, non riescono

ad andare a punti e, con il passare dei minuti, calano vistosamente dal

punto di vista della concentrazione, con il Reggio che prende sempre

maggior fiducia. Coach Casellato corre ai ripari effettuando numerosi

cambi, ma la musica in campo non cambia, anzi il Reggio prende in mano il

pallino del gioco per alcuni minuti, finché su un’azione d’attacco dei

Cremisi il pallone arriva in mano degli ospiti che a due minuti dal termine

vanno in meta con Ferrari: Gennari trasforma e fa 13 a 10. Ma manca poco al

termine e le Fiamme non concedono agli avversari altre pericolose occasioni

e il match si chiude sul 13 a 10.

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 4 marzo 2017*

*Eccellenza, XII giornata*

Fiamme Oro Rugby v Conad Reggio 13-10 (13-3)

*Marcatori: p.t.* 10’ c.p. Gennari (0-3), 14’ m. Wilbore tr. Azzolini

(7-3), 19’ c.p. Azzolini (10-3), 31’ c.p. Azzolini (13-3); *s.t.* 78’ m.

Ferrari tr. Gennari (13-10)

*Fiamme Oro Rugby: *Wilbore; De Gaspari, Seno (72’ Sapuppo), Quartaroli,

Bacchetti; Azzolini, Calabrese (59’ Marinaro); Amenta, Cristiano, Zitelli

(69’ Bergamin); Caffini, Duca (55’ Fragnito); Tenga (47’ Di Stefano),

Moriconi (69’ Vicerè), Cocivera (62’ Iovenitti) .

*All.* Casellato

*Conad Reggio: *Gennari; Azzini (59’ Brink), Paletta, Ferrari, Caminati;

Farolini, Cazenave (72’ Daupi) ; Balsemin (67’ Mannato), Rimpelli, Martani

(44’ Dell’Acqua); Perrone, Visagie; Celona, Manghi (69’Gatti), Quaranta

(67’ Lanzano)

*All.* Manghi

*Arb.* Rizzo (Cremona)

*AA1* Chirnoaga (Roma), *AA2* Belvedere (Roma)

*Quarto Uomo* Romani (Roma)

*Cartellini:* –

*Calciatori:* Gennari (Conad Reggio) 2/3, Azzolini (Fiamme Oro) 3/4

*Note:* Tempo nuvoloso con forte vento. Pioggia a tratti. Spettatori: 500

*Punti conquistati in classifica:* Fiamme Oro Rugby 4; Conad Reggio 1

*Man of the match:* Amo Wilbore (Fiamme Oro Rugby)

*4 marzo 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

