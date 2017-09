CS-FORvLAZ.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*4^ AMICHEVOLE: LE FIAMME SI AGGIUDICANO IL DERBY CON LA LAZIO 31-7*

*Guidi: «È stata una partita dura, con qualche errore di troppo da parte

nostra all’inizio. Abbiamo ancora una settimana di preparazione. La strada

intrapresa è sicuramente quella giusta».*

*Il commento*

È finito 31-7 per le Fiamme il primo derby con la Lazio Rugby, ultimo

appuntamento preseason per il XV della Polizia di Stato.

Una partita che ha visto, nei primi quindici minuti, i biancocelesti sugli

scudi: sono proprio gli ospiti a far muovere per primi il tabellino grazie

a Lombardo, che mette a segno l’unica meta laziale.

Non tarda ad arrivare la risposta cremisi, al 24’ con Filippo Cristiano

che schiaccia oltre la linea, a cui seguono, allo scadere del primo tempo,

altri cinque punti realizzati da Michele Sepe.

Nella seconda frazione, sono le Fiamme ad imporsi, mettendo a segno ben tre

mete, con Amar Kudin, Mirko Amenta e Pietro Valcastelli.

Soddisfatto coach Gianluca Guidi: «*È stata una partita dura,

caratterizzata all’inizio da qualche errore che abbiamo poi arginato.

Abbiamo ancora una settimana di preparazione e, dopo questa partita, posso

dire che la strada intrapresa è sicuramente quella giusta: la Lazio è una

squadra che ci darà sicuramente fastidio sia in campionato che nel Trofeo

Eccellenza*».

Debutto per Iacopo Bianchi, che ha scontato la squalifica. “*Cominciamo

finalmente ad avere quasi tutta la rosa a disposizione *– ha continuato il

coach livornese* – Bianchi ha terminato la sua squalifica ed ha disputato

un’ottima ora di gioco. Fragnito sarà invece disponibile in tempo per la

partita con il Mogliano, dopo la squalifica presa durante gli impegni con

la nazionale Emergenti».*

Prossimo impegno per le Fiamme il 23 settembre prossimo per la prima

giornata dell’Eccellenza 2017-2018, dove il XV della Polizia di Stato

sfiderà sul sintetico della caserma “Stefano Gelsomini” il Mogliano Rugby.

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 7 settembre 2017*

*Quarta amichevole precampionato*

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 31-7

*Marcatori: p.t.* 15’ m. Lombardo tr Antl (0-7), 24’ m. Cristiano tr Roden

(7-7), 41’ m. Sepe (12-7) ; *s.t.* 57’ m. Kudin tr Buscema (19-7), 64’ m.

Amenta (24-7), 71’ m. Valcastelli tr Buscema (31-7)

*Fiamme Oro Rugby:* Gasparini (51’ Parisotto), Sepe (63’ Seno), Quartaroli

(51’ Gabbianelli), Edwardson (51’ Valcastelli), Bacchetti (58’ Di Massimo),

Roden (37’ Buscema), Calabrese (41’ Martinelli), Amenta (Cap), Cristiano,

Bianchi (57’ Zitelli), Cazzola (25’ Stoian), Cornelli, Di Stefano (49’

Ceglie) , Moriconi (41’ Kudin), Cocivera (41’ Zago)

*All.* Guidi

*S.S. Lazio Rugby: *Antl; Guardiano; Di Giulio, Lo Sasso; Lombardo (41’-56’

Santoro, 56’ Bonavolontà F.); Castellini (41’ Calandro), Bonavolontà D.

(41’ Giangrande); Cecchinelli (63’ Marsella); Romagnoli (32’-59’ Pagotto,

59’ Pagani), Filippucci (cap); Pierini, Grassi; Gloriani (21’-23’ Amendola,

23’ Bolzoni), Cugini (32’ Corcos), Di Roberto (32’ Amendola).

*All.* Montella

*Arbitro: **Bottino (Roma)*

*Calciatori:* Antl (Lazio Rugby) 1/1, Roden (Fiamme Oro Rugby) 1/1, Buscema

(Fiamme Oro Rugby) 2/4;

*Note:* Giornata soleggiata. Spettatori: circa 600.

*7 settembre 2017*

*Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it