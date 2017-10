CS-REG-V-FOR.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*4^GIORNATA DI ECCELLENZA*

*CONAD REGGIO vs FIAMME ORO RUGBY 13-27*

*A REGGIO PRIMA VITTORIA IN TRASFERTA PER LE FIAMME*

*Guidi: «Sono davvero contento per questo risultato. Siamo stati bravi a

interpretare il match nel migliore dei modi e a gestire il gioco nell’arco

degli ottanta minuti. Per noi Fiamme è stato un weekend da incorniciare e

non mi riferisco solo alla vittoria di oggi, ma anche per la soddisfazione

di vedere alcuni nostri giocatori vestire altre maglie e far bene in campo.

Godiamoci questa vittoria, ma da lunedì, testa al match di sabato prossimo

con il Petrarca».*

*Reggio nell’Emilia* – Missione compiuta per le Fiamme che escono con

cinque punti in cassaforte dal “Mirabello” di Reggio Emilia, dove

conquistano la prima vittoria in trasferta di questa stagione e anche il

primo bonus offensivo dall’inizio del campionato.

La squadra allenata da Gianluca Guidi oggi ha mostrato di essere in

crescita, non solo nel gioco, ma soprattutto nell’acquisizione di una

mentalità vincente, dimostrata principalmente negli ultimi dieci minuti,

quando si è trovata a dover fronteggiare l’assalto finale dei padroni di

casa, negando loro la meta che gli avrebbe portato il punto di bonus

difensivo.

*«Sono davvero contento per questo risultato – *ha dichiarato coach

Gianluca Guidi* – perché durante la settimana, visto come andò lo scorso

anno a Reggio, nei ragazzi c’era molto timore per questa partita. Siamo

stati bravi a interpretare il match nel migliore dei modi e a gestire il

gioco nell’arco degli ottanta minuti. Per noi Fiamme è stato un weekend da

incorniciare e non mi riferisco solo alla vittoria di oggi, ma anche alla

soddisfazione di vedere alcuni nostri giocatori vestire altre maglie e far

bene in campo: mi riferisco alla prestazione di Simone Favaro con il World

XV contro il Giappone e a Giovanni Licata, convocato con la Nazionale

maggiore per i test match autunnali. E sono felice anche per il ritorno in

campo di Ludovico Vaccari, che veniva da un grave infortunio e finalmente

ha esordito con noi, e per il “man of the match” assegnato a Jacopo

Bianchi. Anche queste – *continua l’allenatore cremisi* – sono cose che ci

fanno capire che la strada intrapresa è quella giusta. Ora, godiamoci

questa vittoria, ma da lunedì, testa al match di sabato prossimo con il

Petrarca».*

Con la vittoria di oggi, le Fiamme salgono a quota 10 punti, occupando la

sesta posizione in coabitazione con i Medicei e a sole tre lunghezze dalla

zona playoff.

*La cronaca*

Dopo circa dieci minuti, durante i quali i cremisi costruiscono numerose

azioni pericolose, sono invece i padroni di casa a muovere lo score per

primi, con un calcio di punizione di Gennari. Cinque minuti dopo, le Fiamme

si fanno sentire: Luca Roden innesca Michele Sepe che va a depositare il

pallone oltre la linea: 3-7 dopo la trasformazione dell’apertura

neozelandese. Passano solo due minuti e Roberto Quartaroli trova un buco

sull’out di sinistra, serve Jacopo Bianchi che scarica e permette a Filippo

Cristiano di mettere altri cinque punti in cascina: 3-12. La reazione degli

emiliani è affidata di nuovo al piede di Gennari che al 29’ infila di nuovo

i pali, ma meno di un minuto dopo sono le Fiamme ad allungare di nuovo con

Mirko Amenta: 6 a 17. La seconda frazione di gioco si apre con una

punizione di Luca Roden al 51’ e al 63’ le Fiamme vanno di nuovo a segno

con Chauncy Edwardson, che fa tutto da solo tagliando in diagonale il campo

e va a segnare la meta del bonus. Negli ultimi dieci minuti è da registrare

la reazione quasi rabbiosa dei padroni di casa che vanno in meta al 76’ con

Du Preez e tentano fino alla fine di andare di nuovo a segno e conquistare

il punto di bonus difensivo; ma l’ottima e solida difesa delle Fiamme non

permette al Reggio di passare e le ostilità si chiudono sul 13 a 27.

*Il tabellino*

*Reggio Emilia (RE), **stadio **“Mirabello” – domenica 29 ottobre 2017 *

*Campionato Nazionale Eccellenza, IV giornata *

CONAD REGGIO v FIAMME ORO RUGBY 13 – 27 (6-17)

*Marcatori: p.t*. 12’ cp. Gennari (3-0); 16’ m. Sepe tr Roden (3-7); 19’ m.

Cristiano (3-12); 30’ cp Gennari (6-12); 32’ m. Amenta (6-17). *s.t. *50’

cp. Roden (6-20); 64’ m. Edwardson tr Roden (6-27); 76’ m. Du Preez tr

Gennari(13-27)

*CONAD Reggio:* Farolini (cap); Scalvi (57’ Mannato), Costella, Orsenigo

(66’ Scalvi)(72’ Devodier), Gennari; Rodriguez, Daupi (41’ Panunzi);

Mordacci, Rimpelli (63’ Regestro), Balsemin (44’ Dell’Acqua); Du Preez,

Devodier (44’Visagie); Van Zyl (54’ Bordonaro)(61’ Van Zyl) (70’ Celona),

Manghi (61’ Gatti), Celona (61’ Quaranta)

*All. *Manghi

*Fiamme Oro Rugby:* Edwardson; Sepe, Quartaroli (57’ Vaccari), Gabbianelli,

Bacchetti; Roden, Parisotto (70’ Martinelli); Amenta (cap)(64’ Cornelli),

Cristiano (66’ Zitelli), Bianchi; Caffini (66’ Duca), Fragnito; Di Stefano

(47’Iacob), Moriconi (57’ Daniele), Cocivera (47’ Zago).

*All. *Guidi

*Arb.:* Bolzonella (Cuneo)

*AA1.:* Palladino Torino (Bologna), *AA2.: *Laurenti (Bologna)

*Quarto Uomo:* Smiraldi (Torino)

*Calciatori: * Gennari (Conad Reggio) 3/3; Roden (Fiamme Oro) 3/5

*Cartellini:* 70’ giallo a Mordacci (Conad Reggio) e Zitelli (Fiamme Oro),

78’ giallo a Martinelli (Fiamme Oro)

*Note:* terreno in buone condizioni. *Spettatori:* circa 800

*Punti conquistati in classifica:* CONAD Reggio 0 ; Fiamme Oro Rugby 5

*Man of the match:* Bianchi (Fiamme Oro)

*29 ottobre 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it