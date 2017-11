CS-FFOO-VS-PETRARCA.pdf

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*5^ DI ECCELLENZA*

*IL PETRARCA ESPUGNA IL “GELSOMINI” 33 A 16*

*Guidi: «Faccio i complimenti al Petrarca che oggi, nel momento decisivo, è

stato più squadra di noi. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma quel

che ci è mancato è stata la continuità. Questo inizio di campionato ci sta

dicendo verso dove dobbiamo indirizzare il nostro lavoro ».*

*Il commento*

Roma – Nulla da fare per le Fiamme contro un solido e concreto Petrarca che

riesce ad espugnare il sintetico della Caserma “Gelsomini”, portando a casa

quattro punti e lasciando a bocca asciutta i padroni di casa.

Dopo aver disputato un primo tempo di assoluto valore, chiuso in vantaggio

di sette punti, il XV della Polizia di Stato, nella seconda frazione di

gioco, resta negli spogliatoi e permette agli avversari di dilagare non

segnando più e chiudendo il match al palo di quei 16 punti realizzati nei

primi 40 minuti, a fronte dei ben 33 messi a segno dai “Tuttoneri”.

*«Innanzitutto, voglio fare i complimenti al Petrarca, squadra quadrata che

gioca un rugby semplice e, allo stesso tempo, molto consistente e che,

soprattutto, ha giocato per ottanta minuti *– ha commentato Gianluca Guidi

al termine della partita* – Nel momento in cui la partita si è rotta, sul

giallo a Caffini, loro hanno saputo approfittare dell’occasione e

sfruttarla nel migliore dei modi. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma

quel che ci è mancato è stata la continuità. Questo inizio di campionato ci

sta dicendo verso dove dobbiamo indirizzare il nostro lavoro, anche perché

oggi nel momento decisivo, il Petrarca è stato più squadra di noi».*

Nessun punto, quindi, conquistato dalle Fiamme che restano ancorate in

settima posizione con 10 punti, scavalcate anche dai Medicei oggi

vittoriosi con punteggio pieno contro il fanalino di coda Reggio.

Risulterà più che importante per i Cremisi fare punti nel prossimo turno,

domenica prossima con il Viadana, per non vedere aumentare il distacco

dalle altre squadre e restare agganciati al treno delle prime quattro in

classifica.

*La cronaca*

È il piede di Niccolò Fadalti (oggi 7/8 dalla piazzola e “man of the

match”) ad aprire le marcature al 6’. Gli risponde Luca Roden al 13’, ma è

ancora l’estremo petrarchino ad allungare con un altro calcio di punizione

tre minuti dopo, finchè di nuovo Roden non impatta al 24’ e al 29’ porta in

vantaggio le Fiamme, sempre su calcio di punizione. Sembra un affare

privato tra i calciatori delle due squadre e infatti al 36’, sempre

Fadalti, riporta lo score in parità. Ma un minuto dopo Samuel Seno, entrato

al posto di Vaccari uscito per infortunio, dopo una bella azione corale, di

forza si fa spazio e va in meta: 16 a 9 e si chiude il primo tempo.

La seconda frazione di gioco si apre con un grande recupero di Michele Sepe

che nega agli avversari una meta quasi fatta, ma al 49’ le Fiamme restano

in 14 per il giallo a Emiliano Caffini e il Petrarca accorcia le distanze

sempre dalla piazzola con Fadalti: 16-12. Al 53’ ospiti di nuovo in

vantaggio con la meta di Rossi e divario sempre più ampio con l’ennesimo

calcio di Fadalti al 57’. Passano meno di dieci minuti e il Petrarca fa

ancora male con il piede: stavolta è il turno di Menniti-Ippolito che

centra il pali con un drop al 63’: 16-25. Le Fiamme ormai subiscono il

gioco dei veneti, che approfittano dei passaggi a vuoto dei padroni di casa

per allungare: al 70’ ancora Fadalti mette a segno l’ennesimo calcio di

punizione e, in chiusura del match, arriva anche un’altra meta petrarchina

segnata di nuovo da Rossi, che chiude il match sul 16 a 33.

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – Sabato 4 novembre 2017*

*Campionato di Eccellenza – V giornata*

*Fiamme Oro Rugby v Petrarca Rugby 16-33 (14-9)*

*Marcatori**:* *p.t.* 6’ cp Fadalti (0-3), 13’ cp Roden (3-3), 16’ cp

Fadalti (3-6), 24’ cp Roden (6-6), 29’ cp Roden (9-6), 36’ cp Fadalti

(9-9), 38’ m. Seno tr Roden (16-9); *s.t. *50’ cp Fadalti (16-12), 53’ m.

Rossi tr Fadalti (16-19), 57’ cp Fadalti (16-22), 63’ dp Ippolito-Menniti

(16-25), 70’ cp Fadalti (16-28), 79’ m. Rossi (16-33)

*Fiamme Oro Rugby: *Edwardson; Sepe, Vaccari (27’ Seno), Gabbianelli,

Bacchetti (65’-68’ Martinelli); Roden, Parisotto; Amenta (68’ Duca),

Cristiano, Bianchi (70’ Bergamin); Caffini, Fragnito (59’ Cornelli); Di

Stefano (59’ Iacob), Moriconi (58’ Kudin), Cocivera (58’ Iovenitti)

*All*. Guidi

*Petrarca Rugby*: Fadalti; Capraro, Favaro, Bettin (41’ Benettin), Rossi;

Menniti-Ippolito (Cap), Francescato; Lamaro, Conforti, Salvetti (62’

Saccardo); Gerosa (74’ Trotta), Cannone; Rossetto (60’ Vannozzi),

Santamaria, Borean (41’ Scarsini).

*All.* Marcato

*arb.** Mitrea* (Treviso)

*g.d.l**.* Chirnoaga (Roma) e Pierantoni (Roma)

*Calciatori*: Fadalti (Petrarca Padova) 7/8, Roden (Fiamme Oro Rugby) 4/4

*Note: *Giornata soleggiata e leggermente ventilata. Spettatori: circa 600.

*Cartellini*: 28’ giallo a Francescato (Petrarca Padova), 49’ giallo a

Caffini (Fiamme Oro Rugby), 75’ giallo a Benettin (Petrarca Padova)

*Man of the Match*: Niccolò Fadalti (Petrarca Padova)

*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro Rugby 0 Petrarca 4

*4 novembre 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

