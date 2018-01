*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*5^GIORNATA TROFEO ECCELLENZA*

*FIAMME A FIRENZE PER STACCARE IL BIGLIETTO DELLA FINALE*

*Roma* – Manca un solo punto alle Fiamme per l’accesso matematico alla

finale del Trofeo Eccellenza, che si giocherà il 31 marzo prossimo in sede

ancora da definire.

La fase a gironi dell’ex Coppa Italia ha già espresso il primo verdetto,

con il San Donà che attende di sapere il nome della squadra che dovrà

affrontare per contendersi la coccarda tricolore da cucire sulle maglie

nella prossima stagione.

I Cremisi cercheranno di ottenere il “pass” per la finale proprio sabato 13

gennaio, dalle ore 15,30, sul campo dei neopromossi fiorentini “I Medicei”,

staccati di ben 10 punti nella classifica del girone, ma ancora

matematicamente in corsa con due match ancora da giocare, compreso quello

con le Fiamme.

Coach Gianluca Guidi, che si troverà di fronte l’ex allenatore del XV della

Polizia di Stato, Pasquale Presutti per la terza volta dall’inizio della

stagione (la statistica recita 2-0 per le Fiamme), è intenzionato a

proseguire la striscia di risultati positivi e dichiara: *«Dobbiamo

continuare su questa strada e centrare l’accesso alla finale del Trofeo

Eccellenza, uno degli obiettivi dichiarati ad inizio stagione. Un proposito

che vorrei fosse condiviso da tutti noi e, per questo, nel match di sabato

darò spazio anche a chi finora ha giocato meno, ma ha comunque lavorato

sodo e bene pur non scendendo in campo: sono certo che tutti mostreranno il

proprio valore. Per le Fiamme e, soprattutto, per me *– conclude

l’allenatore livornese –* è motivo d’orgoglio affrontare Pasquale Presutti,

con il quale personalmente ho uno splendido rapporto: un motivo in più per

fare bella figura».*

Dunque, molti cambi nel XV titolare e un’assoluta novità in panchina, dove

per la prima volta siederà un atleta proveniente dalle giovanili delle

Fiamme Oro Rugby: Alessandro Asoli, terza linea della Under 18 cremisi. In

prima linea spazio al terzetto formato da Niccolò Zago, Adriano Daniele e

George Iacob, mentre in seconda ci saranno Davide Fragnito e Matteo

Cornelli; terza linea con i due flanker Iacopo Bianchi e Dennis Bergamin,

con capitan Mirko Amenta a chiudere il pacchetto di mischia; i due mediani

saranno Guido Calabrese e Filippo Buscema, mentre la coppia di centri sarà

composta da Roberto Quartaroli e dal rientrante Matteo Gabbianelli; inedito

anche il triangolo allargato, che vedrà alle ali Matteo Gasparini e Michele

Sepe, con Junior Ngaluafe spostato a 15. In panchina andranno: Stefano

Iovenitti, Amar Kudin, Alessio Ceglie, Luca Mammana, Alessandro Asoli, Luca

Martinelli, Luca Roden e uno tra Samuel Seno e Marcello De Gaspari.

Arbitrerà l’incontro, con inizio fissato per le 15,30, il cuneese Stefano

Bolzonella, insieme ai due assistenti Laurenti e Borraccetti.

*La probabile formazione*

Ngaluafe; Sepe, Gabbianelli, Quartaroli, Gasparini; Buscema, Calabrese;

Amenta (cap), Bergamin, Bianchi; Cornelli, Fragnito; Iacob, Daniele, Zago

A disposizione: Iovenitti, Kudin, Ceglie, Mammana, Asoli, Martinelli,

Roden, Seno/De Gaspari

*12 gennaio 2018*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

