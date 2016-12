CS-FORVLAZ-COMMENTOCRONACATABELLINO.pdf

[image: Immagine incorporata 1]

*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*IL DERBY DELLA CAPITALE È DELLE FIAMME*

*BATTUTA LA LAZIO 20 A 13*

*Casellato: «C’è stato un momento in cui ho pensato che, visto il trend

negativo dei nostri ultimi match, anche questo match potesse sfuggirci; ma

i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e hanno difeso il risultato alla

grande».*

*Il commento*

Le Fiamme soffrono, ma alla fine portano a casa il derby della Capitale,

battendo la Lazio nell’ultima partita del 2016. Non è stato un match

facile, perché gli ospiti hanno messo più di una volta in difficoltà i

Cremisi, ma la maggior precisione dalla piazzola del XV della Polizia di

Stato e una difesa attenta e coriacea, che ha più volte ricacciato indietro

gli avversari, al termine degli ottanta minuti ha fatto la differenza.

I Cremisi conquistano così quattro preziosissimi punti per la classifica

che li proiettano di nuovo verso la parte alta della classifica con 12

punti, a sole due lunghezze dalla coppia formata da Viadana e Mogliano,

quarte a quota 14.

Soddisfatto anche il coach, Umberto Casellato, che alla fine del match

dichiara: *«C’è stato un momento in cui ho pensato che, visto il trend

negativo dei nostri ultimi match, anche questo match potesse sfuggirci; ma

i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e hanno difeso il risultato alla

grande. Adesso pensiamo a passare tranquillamente queste feste, perché il 7

gennaio ci aspetta un impegno duro con il Calvisano, che sembra essere

quasi imbattibile e che noi, visto anche il risultato di oggi, affronteremo

con maggiore serenità. Ma le partite che dobbiamo vincere sono altre, come

quella che giocheremo in casa con Rovigo».*

Prossimo impegno per le Fiamme il prossimo 7 gennaio a Calvisano contro la

capolista.

*La cronaca*

Sono le Fiamme ad aprire le ostilità al 2’ con Filippo Buscema, oggi ottimo

dalla piazzola, che centra i pali. La risposta biancoceleste arriva all’11’

dal piede di Cioffi che, dopo aver fallito all’8’, porta le due squadre in

parità. Cinque minuti dopo è ancora l’apertura cremisi a riportare i

padroni di casa avanti sempre su calcio da fermo. Al 19’, da una bella

azione di Filippo Buscema, nasce la prima meta del match: il numero 10

delle Fiamme scarta un paio di avversari e in off-load serve Marcello De

Gaspari, che va in meta sul lato destro del campo: 11 a 3. La Lazio tenta

più volte di ridurre il divario, ma dal 32’ al 40’ colleziona ben tre

errori dalla piazzola e la prima frazione di gioco si chiude sull’11 a 3.

La seconda meta del match è di marca biancoceleste e arriva a tre minuti

dall’inizio del secondo tempo con Coronel, che, grazie anche alla

trasformazione di Calandro, riporta i suoi ad un solo punto di svantaggio:

11 a 10. Al 52’, però, è Filippo Buscema, sempre dalla piazzola, a ridare

un po’ di ossigeno alle Fiamme con il calcio del 14 a 10. Inizia la

girandola delle sostituizioni per entrambi i team e, per vedere un’altra

segnatura, bisogna aspettare il 67’, quando sempre Buscema, centra i pali

per il 17 a 10. Le speranze della Lazio sono aggrappate al piede dell’ex di

turno, Luca Calandro, che sempre con il piede riporta la Lazio a quattro

punti di distanza. Ma proprio in chiusura del match, forse nel momento in

cui i biancocelesti si rendono più pericolosi, ancora Buscema con un drop

sigilla la vittoria finale che arriva, con non poche sofferenze nei minuti

di recupero: 20 a 13.

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – venerdì 23 dicembre 2016*

*Eccellenza, VI giornata*

Fiamme Oro Rugby v SS. Lazio Rugby 1927 20-13 (11-3)

*Marcatori: p.t. *2’ cp Buscema (3-0), 11’ cp Cioffi (3-3), 16’ Buscema

(6-3), 19’ m. De Gaspari (11-3) ; *s.t.* 48’ m. Coronel tr. Calandro

(11-10), 52’ cp Buscema (14-10), 67’ cp Buscema (17-10), 75’ cp Calandro

(17-13), 78’ drop Buscema (20-13)

*Fiamme Oro Rugby:* Sapuppo; De Gaspari, Seno, Massaro, Bacchetti; Buscema,

Marinaro; Amenta, Cristiano, Zitelli; Caffini, Fragnito (Duca 56’); Di

Stefano (Tenga 54’), Vicerè (Kudin 62’), Cocivera (Cenedese 70’)

*All.* Casellato

*SS. Lazio Rugby 1927: *Cioffi; G.Giancarlini, Coronel, Giacometti (68’

Santoro), Toniolatti; Miller (Calandro 41’), Bonavolontà D. (Giangrande

62’); Casolari (68’ Venditti), A. Giancarlini, Lamaro; Pierini,

Damiani(cap); Alvarado (Bolzoni 59’), Cugini (Di Roberto 45’ – Copetti

65’), Copetti (Lupetti 45’).

*All.* Montella

*arb.* Blessano

*Cartellini: -*

*Calciatori:* Buscema (5/6), Cioffi(1/4), Miller (0/1), Calandro (2/2);

*Note:* Giornata soleggiata, senza vento e terreno in condizioni ideali.

Man of the match premiato dal vice presidente della Federazione italiana

Rugby, Salvatore Perugini. Spettatori: circa 850

*Punti conquistati in classifica:* Fiamme Oro Rugby 4 ; SS. Lazio Rugby

1927 1

*Man of the match:* Filippo Cristiano (Fiamme Oro Rugby)

*23 dicembre 2016*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it