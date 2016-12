*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*IL DERBY DELLA CAPITALE È DELLE FIAMME*

*BATTUTA LA LAZIO 20 A 13*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – venerdì 23 dicembre 2016*

*Eccellenza, VI giornata*

Fiamme Oro Rugby v SS. Lazio Rugby 1927 20-13 (11-3)

*Marcatori: p.t. *2’ cp Buscema (3-0), 11’ cp Cioffi (3-3), 16’ Buscema

(6-3), 19’ m. De Gaspari (11-3) ; *s.t.* 48’ m. Coronel tr. Calandro

(11-10), 52’ cp Buscema (14-10), 67’ cp Buscema (17-10), 75’ cp Calandro

(17-13), 78’ drop Buscema (20-13)

*Fiamme Oro Rugby:* Sapuppo; De Gaspari, Seno, Massaro, Bacchetti; Buscema,

Marinaro; Amenta, Cristiano, Zitelli; Caffini, Fragnito (Duca 56’); Di

Stefano (Tenga 54’), Vicerè (Kudin 62’), Cocivera (Cenedese 70’)

*All.* Casellato

*SS. Lazio Rugby 1927: *Cioffi; G.Giancarlini, Coronel, Giacometti (68’

Santoro), Toniolatti; Miller (Calandro 41’), Bonavolontà D. (Giangrande

62’); Casolari (68’ Venditti), A. Giancarlini, Lamaro; Pierini,

Damiani(cap); Alvarado (Bolzoni 59’), Cugini (Di Roberto 45’ – Copetti

65’), Copetti (Lupetti 45’).

*All.* Montella

*arb.* Blessano

*Cartellini: -*

*Calciatori:* Buscema (5/6), Cioffi(1/4), Miller (0/1), Calandro (2/2);

*Note:* Giornata soleggiata, senza vento e terreno in condizioni ideali.

Man of the match premiato dal vice presidente della Federazione italiana

Rugby, Salvatore Perugini. Spettatori: circa 850

*Punti conquistati in classifica:* Fiamme Oro Rugby 4 ; SS. Lazio Rugby

1927 1

*Man of the match:* Filippo Cristiano (Fiamme Oro Rugby)

