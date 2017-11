*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*6^GIORNATA DI ECCELLENZA*

*LE FIAMME RIALZANO LA TESTA: BATTUTO VIADANA 35-7*

*Guidi: «Numericamente è stata una buona prestazione: ci prendiamo questi

cinque punti meritati, ma c’è stata un po’ troppa indisciplina in campo da

parte nostra ed avremmo potuto pagarla cara. Abbiamo fatto di sicuro un

altro passo in avanti importante».*

*Il commento*

Roma – Con cinque mete ed altrettanti punti conquistati in classifica, le

Fiamme infliggono una dura lezione al Viadana ed escono vittoriose dal

“Gelsomini” con un 35 a 7 che non ammette repliche.

Dopo l’opaca prestazione nella 5^ giornata contro il Viadana, c’era

sicuramente bisogno di una vittoria netta, che permettesse ai Cremisi di

muovere la classifica e di dimostrare di essere in crescita, facendo, di

partita in partita, quei “passi in avanti” che coach Gianluca Guidi ha

posto come obiettivo principale nella maturazione della squadra.

Di certo una vittoria più che netta, della quale non si può non essere

felici, ma con qualche neo dettato dall’eccessiva indisciplina: ben tre

cartellini gialli, come conferma il coach del XV della Polizia di Stato,

possono creare ben più di un problema: *«Numericamente è stata una buona

prestazione: ci prendiamo questi cinque punti meritati, ma c’è stata un po’

troppa indisciplina in campo da parte nostra ed avremmo potuto pagarla

cara, perché dopo il loro rosso, abbiamo concesso ai nostri avversari per

ben tre volte la parità numerica. Dobbiamo capire che bisogna restare

sempre concentrati sulla partita, anche perché abbiamo ampiamente

dimostrato di saper giocare e di saperlo fare bene. È stata comunque una

gran bella vittoria, contro una squadra in salute e che finora aveva sempre

fatto bene, perché anche se veniva da due sconfitte con Calvisano e Rovigo,

non aveva di certo demeritato. Abbiamo fatto di sicuro un altro passo in

avanti importante *– conclude il coach livornese* – , ma non dobbiamo

dimenticarci che domenica prossima ci aspetta Firenze: oggi i Medicei hanno

conquistato un punto in un match difficile, grazie al quale ci sono ancora

davanti. Un vantaggio che, sono convinto, i ragazzi allenati da Pasquale

Presutti vorranno tenersi stretto»*.

Con i cinque punti conquistati, le Fiamme salgono a 15 punti e riducono ad

una sola lunghezza la distanza sia dal Viadana che dai Medicei. La prossima

giornata, in cui i Cremisi saranno impegnati domenica 19 novembre alle 15 a

Firenze contro i Medicei, sarà una tappa più che importante e che, visti

gli incroci degli altri incontri, potrà decidere le sorti di molte delle

squadre che ambiscono a conquistarsi quel “posto al sole” rappresentato

dalla zona-playoff.

*La cronaca *

Inizio di gara piuttosto vivace da parte di entrambe le squadre, che si

avvicinano più volte alle aree di meta senza concretizzare. Al 9’ è Alain

Moriconi che muove il tabellino e va a schiacciare oltre la linea di meta

del Viadana; Luca Roden trasforma e fa 7 a 0.

Dieci minuti dopo arriva la superiorità numerica le Fiamme: l’arbitro

Liperini spedisce direttamente negli spogliatoi Marco Silva e, pochi minuti

dopo, al 23’, il XV della Polizia di Stato allunga ancora con Matteo

Gabbianelli, oggi “man of the match”, che parte dai 10 metri cremisi e

finisce la sua corsa in mezzo ai pali avversari: 14-0 con la trasformazione

di Luca Roden. Al 30’ si ristabilisce la parità numerica con un giallo a

Giuseppe Di Stefano ed i mantovani ne approfittano per attaccare con più

costanza, ma la difesa dei padroni di casa resiste, nonostante l’ennesimo

giallo al 44’, stavolta a Michele Sepe. La prima frazione di gioco si

chiude sul 14-0, dopo i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro,

per l’infortunio a Jacopo Bianchi, uscito al 33’ in barella.

Al rientro dagli spogliatoi, le Fiamme vanno subito in meta, con Mirko

Amenta e, con Luca Roden che trasforma, il tabellone recita 21 a 0. Le

Fiamme chiudono la partita tra il 60’ ed il 66’, con altre due mete

realizzate da Matteo Zitelli e Samuel Seno, entrambe trasformate da Luca

Roden, che fanno salire a ben cinque le mete segnate e assicurano ai

Cremisi il punto di bonus offensivo. A risultato acquisito, le Fiamme

calano di concentrazione, prendono due gialli (Mirko Amenta al 77’ e Matteo

Zitelli al 78’) e consentono al Viadana di realizzare l’unica meta della

partita, con Ceciliani e Rojas a trasformare, per il 35-7 finale.

*Il tabellino*

*Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – Domenica 12 novembre 2017*

*Campionato di Eccellenza – VI giornata*

*Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 35-7 (14-0)*

*Marcatori**:* *p.t.* 9’ m. Moriconi tr Roden (7-0), 23’ m. Gabbianelli tr

Roden (14-0); *s.t. *53’ m. Amenta tr Roden (21-0), 60’ m. Zitelli tr Roden

(28-0), 66’ m. Seno tr Roden (35-0), 78’ m. Ceciliani tr Rojas (35-7)

*Fiamme Oro Rugby: *Edwardson, Sepe, Seno, Gabbianelli (67’ Di Massimo),

Gasparini (39’-40’+5’ Iacob); Roden (67’ Buscema), Parisotto (69’

Martinelli); Amenta, Cristiano (63’ Cornelli), Bianchi (34’ Zitelli);

Caffini, Fragnito; Di Stefano (33’-38’ Iacob, 47’ Iacob), Moriconi (69’

Daniele), Cocivera (63’ Zago)

*All*. Guidi

*Rugby Viadana 1970*: Spinelli; Amadasi (22’ Denti Ant.), Finco, Rojas (60’

Tizzi), O’Keeffe; Biondelli (53’ Manganiello), Bacchi (53’ Gregorio);

Grigolon, Moreschi, Denti And. (30’ Wagenpfeil), Orlandi, Chiappini,

Brandolini, Silva , Breglia (56’ Ceciliani)

*All.* Frati

*arb.** Liperini* (Livorno)

*g.d.l**.* Angelucci (Livorno) e Pier’Antoni (Roma)

*Calciatori*: Roden (Fiamme Oro Rugby) 5/6, Rojas (Rugby Viadana 1970) 1/1

*Note: *Giornata caratterizzata da vento e pioggia. Spettatori: circa 600.

*Cartellini*: 19’ rosso a Brandolini (Rugby Viadana 1970), 30’ giallo a Di

Stefano (Fiamme Oro Rugby), 40’+5’ giallo a Sepe (Fiamme Oro Rugby), 77’

giallo ad Amenta (Fiamme Oro Rugby), 78’ giallo a Zitelli (Fiamme Oro Rugby)

*Man of the Match*: Matteo Gabbianelli (Fiamme Oro Rugby)

*Punti conquistati in classifica*: Fiamme Oro Rugby 5; Rugby Viadana 1970 0

*13 novembre 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

