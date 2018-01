*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*6 NAZIONI 2018: DUE POLIZIOTTI IN AZZURRO*

*Roma* – Il Commissario tecnico della Nazionale italiana di Rugby, Conor

O’Shea, ha convocato 34 giocatori per il raduno in preparazione al NatWest

6 nazioni 2018, tra i quali ci saranno anche il mediano d’apertura

beneventano *Carlo Canna*, attualmente in forza alle Zebre Rugby, e il

flanker cremisi *Giovanni Licata*, così come avvenuto in occasione dei

Cariparma Test Match dello scorso novembre.

Al termine del ritiro, che avrà luogo, come di consueto, presso il CPO

“Giulio Onesti” di Roma dal 21 al 24 gennaio, il CT azzurro ufficializzerà

la lista dei 31 giocatori che saranno impiegati nei primi due match del

torneo, il 4 febbraio all’Olimpico di Roma contro l’Inghilterra e il 10

febbraio all’Aviva Stadium di Dublino con l’Irlanda.

Insieme a Carlo Canna e Giovanni Licata, ci sarà un’altra presenza cremisi

nello staff della Nazionale: *Giovanni Sanguin*, preparatore atletico delle

Fiamme Oro Rugby.

*9 gennaio 2018*

