*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*7^ DI ECCELLENZA*

*LE FIAMME SFIORANO L’IMPRESA A CALVISANO MA CEDONO NEL FINALE 22-29*

*Castagna: «Resta un bel po’ di rammarico per il risultato finale, perché

siamo stati in partita fino all’ultimo. Per tutti gli ottanta minuti siamo

stati sul piano dello scontro fisico. Non posso che ringraziare la mia

squadra per l’impegno e la combattività dimostrati».*

*Il commento*

Calvisano (Bs) – Nonostante una grande partita condotta fino a dieci minuti

dal termine, le Fiamme non riescono a fermare la corsa della capolista

Calvisano e cedono nel finale 29 a 22.

È stato un match a dir poco intenso quello giocato oggi al “Pata Peroni

Stadium” di Calvisano, dove le Fiamme, mai vittoriose in 14 incontri

disputati con i gialloneri bresciani, hanno sfiorato l’impresa, tanto che

il XV della Polizia di Stato non avrebbe di sicuro demeritato di centrare

l’obiettivo grosso. Ma nonostante il maggior numero di mete segnate (tre

contro due dei padroni di casa), dopo aver letteralmente dominato gli

avversari in mischia e aver messo in campo una difesa solida e un gioco che

inizia ad essere sempre più convincente, un errore in touche a 10 minuti

dal termine ha rischiato di far tornare i cremisi a casa a bocca asciutta.

Resta, dunque, molto amaro in bocca ai ragazzi allenati da Casellato, ma

anche la convinzione di aver giocato una partita di gran livello, così come

conferma l’assistant coach, Sandro Castagna, al termine dl matchi: *«Per

come è andata, resta un bel po’ di rammarico per il risultato finale,

perché siamo stati in partita fino all’ultimo. Ai ragazzi avevamo chiesto

di metterla soprattutto sullo scontro fisico e per tutti gli ottanta minuti

siamo stati dominanti sotto questo punto di vista. In settimana andremo ad

analizzare cosa ci è mancato per portare il risultato a casa. Comunque, non

posso che ringraziare la mia squadra per l’impegno e la combattività che ha

dimostrato in questo match».*

Il punto di bonus conquistato nella bassa bresciana muove la classifica

delle Fiamme, che restano in settima posizione a quota 13 punti, davanti a

San Donà, Lazio e Piacenza, a soli cinque punti dalla zona playoff.

Prossimo impegno per i Cremisi, sabato 14 gennaio tra le mura amiche della

caserma “Stefano Gelsomini”, contro i campioni d’Italia della Rugby Rovigo

Delta.

*La cronaca*

La prima marcatura del match è cremisi e arriva dopo sei minuti: dopo una

touche battuta all’altezza dei 22 bresciani, Andrea Bacchetti riceve il

pallone, si fa largo nella difesa avversaria e serve Marcello De Gaspari

che va in meta. Filippo Buscema trasforma ed è 7 a 0 per gli ospiti. La

reazione dei gialloneri non si fa attendere, ma la difesa delle Fiamme

riesce a respingere tutti gli attacchi fino al 23’, quando Novillo sblocca

lo score dei padroni di casa dalla piazzola: 3 a 7. L’apertura argentina

del Calvisano oggi ha il piede caldo e centra i pali di nuovo al 29’ e al

37’, portando per la prima volta avanti i suoi sul 9 a 7. Ma le Fiamme non

ci stanno e proprio in chiusura della prima frazione di gioco arriva la

seconda meta cremisi con il neozelandese Amo Wilbore, che si invola sul

lato destro del campo e va a schiacciare alla bandierina. Filippo Buscema

non trasforma e l’arbitro Andrea Spadoni manda le squadre al riposo sul 12

a 9 per gli ospiti.

La musica nel secondo tempo non cambia, con le Fiamme che dominano in

mischia e nei punti d’incontro. Al 52’ una bella azione di Mirko Amenta

che, preso il pallone pallone tallonato dal pacchetto cremisi fa metri

arrivando quasi fin sotto i pali, permette al XV della Polizia di Stato di

andare in meta per la terza volta, ancora con Marcello De Gaspari. Stavolta

Filippo Buscema non fallisce la trasformazione e porta le Fiamme oltre il

break: 9 a 19. Passano solo cinque minuti e arriva la reazione calvina: la

maul giallonera preme sui 5 metri ospiti e il pallone arriva a Minozzi che

va in meta. Novillo trasforma e accorcia a -3. È ancora l’apertura del

Calvisano (oggi “man of the match”) a fare la differenza dalla piazzola,

con due calci (68’ e 70’) che consentono ai padroni di casa di rimettere la

testa avanti 22 a 19. A cinque minuti dal termine, mentre le Fiamme premono

per ribaltare il risultato, una touche sbagliata dai cremisi permette al

Calvisano di andare in meta, ancora con Novillo, che trasforma e porta i

suoi a +10. Dopo una partita dominata dal punto di vista fisico e spesso

del gioco da parte dei ragazzi allenati da coach Casellato, la beffa finale

sembra essere una punizione troppo dura e ingiusta. In chiusura del match,

però, arriva il calcio di punizione di Maicol Azzolini che chiude la

partita sul 29 a 22 e permette alle Fiamme di tornare a casa con almeno il

punto di bonus difensivo conquistato.

*Il tabellino*

*Calvisano (Bs), “Pata Peroni Stadium” – sabato 7 gennaio 2016*

*Eccellenza, VII giornata*

Patarò Rugby Calvisano v Fiamme Oro Rugby 29-22 (9-12)

*Marcatori:p.t*. 6′ M De Gaspari tr Buscema (0-7), 23′ cp Novillo (3-7),

29′ cp Novillo (6-7), 37′ cp Novillo (9-7), 40′ M Wilbore (9-12).* S.t. *52′

M De Gaspari tr Buscema (9-19), 57′ M Minozzi tr Novillo (16-19), 68′ cp

Novillo (19-19), 70′ cp Novillo (22-19), 75′ M Novillo tr Novillo (29-19),

80′ cp Azzolini (29-22).

*Patarò Rugby Calvisano:* Chiesa (c)(76′ De Santis); Bruno, Paz (49′ Dal

Zilio, 53′ Paz), Lucchin, Minozzi; Novillo, Semenzato; Tuivaiti,

Giammarioli (61′ Zdrilich), Pettinelli, Andreotti, Calvalieri (77′

Zanetti), Riccioni (72′ Biancotti), Luus (37′ Giovanchelli), Panico 63′

Rimpelli).

*All. *Brunello

*Fiamme Oro Rugby: *Wilbore; De Gaspari, Seno, Di Massimo (43′ Sapuppo),

Bacchetti; Buscema (70′ Azzolini), Marinaro (61′ Calabrese), Amenta,

Cristiano (c), Zitelli (61′ Bergamin, 77′ Cornelli), Caffini, Fragnito; Di

Stefano (69′ Tenga), Moriconi (73′ Kudin), Cocivera (65′ Iovenitti).

*All. *Casellato

*arb.: *Spadoni

*Cartellini: **nessuno*

*Calciatori: *Novillo (Patarò Rugby Calvisano) 7/7 ; Buscema (Fiamme Oro

Rugby) 2/3, Azzolini (Fiamme Oro) 1/1

*Note: *cielo sereno, clima gelido, campo in buone condizioni, spettatori

circa 750

*Punti conquistati in classifica: *Patarò Rugby Calvisano 4, Fiamme Oro

Rugby 1

*Man of the match: *Juan Novillo (Patarò Rugby Calvisano)

*7 gennaio 2017*

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

