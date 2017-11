*COMUNICATO STAMPA*

*FIAMME ORO RUGBY*

*7^ GIORNATA DI ECCELLENZA*

*BATTUTI I MEDICEI 20 A 16: FIAMME A UN PUNTO DALLA ZONA PLAYOFF*

*Guidi: «Non abbiamo chiuso la partita quando avremmo potuto e, se si gioca

contro squadre che non mollano mai, si rischia fino all’ultimo di rovinare

tutto a causa di errori evitabili. Complimenti ai Medicei che ci hanno

creduto fino in fondo, ma anche ai miei ragazzi che, per quel che si è

visto in campo, hanno comunque meritato di portare a casa questi quattro

punti. Avremo una settimana di riposo, ma poi ci rimetteremo sotto per

preparare la partita contro il San Donà, che per noi vale quasi quanto una

finale».*

*Il commento*

*Firenze* – Seconda vittoria in trasferta per il XV della Polizia di Stato

che, nell’incontro valido per la settima giornata di campionato, riesce ad

avere la meglio sui Medicei allenati dall’ex Pasquale Presutti, per 20 a 16.

Coach Gianluca Guidi aveva messo in guardia i suoi dicendo in settimana che

la squadra incontrata, e battuta nettamente nel Trofeo Eccellenza, non

sarebbe stata la stessa che avrebbero dovuto affrontare oggi al “Ruffino

Stadium”. E così è stato, perché i biancorossi toscani hanno dato più di un

grattacapo alle Fiamme, sfruttando alcuni passaggi a vuoto degli ospiti

negli ultimi dieci minuti e portandosi pericolosamente sotto nel finale di

partita.

I Cremisi sono riusciti lo stesso a portare a casa quattro punti

particolarmente preziosi, soprattutto perché conquistati in trasferta e

contro una squadra che, sebbene neopromossa, sta dando del filo da torcere

a tutti, soprattutto tra le mura di casa sua.

Con la vittoria di oggi, le Fiamme raggiungono la quinta posizione a quota

19 punti, ad una sola lunghezza dalla zona playoff che, attualmente, vede

il Viadana quarto e ben quattro squadre che lottano per ottenere un “posto

al sole” (Viadana, Fiamme Oro, San Donà e Medicei) racchiuse in un

fazzoletto di soli quattro punti

*«Non abbiamo chiuso la partita quando avremmo potuto e, se si gioca contro

squadre che non mollano mai, si rischia fino all’ultimo di rovinare tutto a

causa di errori evitabili *– ha dichiarato a caldo coach Guidi –* Dobbiamo

capire che, quando entriamo nei 22 non possiamo buttare via il possesso,

perché rischiamo sempre di rimettere tutto in discussione, pur avendo il

controllo per gran parte del match. Bisogna anche entrare nell’ottica che,

chi subentra dalla panchina, deve essere un valore aggiunto e non un

qualcosa di meno di chi è stato in campo prima di lui: ci serva di lezione

per il futuro. Abbiamo giocato contro una squadra in ottima salute,

potevamo sfruttare meglio qualche occasione per allungare il punteggio e

gestire un po’ più tranquillamente il match. Complimenti ai Medicei che ci

hanno creduto fino in fondo, ma anche ai miei ragazzi che, per quel che si

è visto in campo, hanno comunque meritato di portare a casa questi quattro

punti. Avremo una settimana di riposo, ma poi ci rimetteremo sotto per

preparare la partita contro il San Donà, che per noi vale quasi quanto una

finale».*

Degna di nota la giornata di grazia di Luca Roden, oggi autore di tutti i

punti delle Fiamme e, per questo, nominato “Man of the match”.

Prossimo appuntamento per le Fiamme, dopo la settimana di stop che

osserverà il campionato di Eccellenza, sabato 2 dicembre alle 15 sul

sintetico della Caserma “Stefano Gelsomini” contro il San Donà.

*La cronaca*

È il piede di Luca Roden ad essere il vero protagonista dei primi dieci

minuti del match, infatti l’apertura neozelandese infila un tre su tre

dalla piazzola e al 12’ le Fiamme si trovano avanti 0 a 9. Ancora Roden

sugli scudi: al 15’, con i padroni di casa in 14 per un giallo a

Mountariol, il numero 10 cremisi, autore di un bell’intercetto sul lato

destro del campo, fa tutto da solo e va a schiacciare in meta per il

momentaneo 0-14. Tre minuti dopo arriva la reazione dei Medicei, affidata

al piede di Stefan Basson: il sudafricano ex Rovigo, oggi schierato

all’apertura, mette anche lui a segno tre calci consecutivi (18’, 22’ e

30’) che mandano le squadre negli spogliatoi distanziate di soli cinque

punti. Al rientro in campo, Luca Roden, da posizione particolarmente

favorevole, ha la possibilità di un “penaltouch” all’altezza dei cinque

metri avversari, ma sceglie i pali per portare gli avversari a distanza

oltre il break: i giudici di linea alzano entrambe le bandierine e le

Fiamme ricacciano a -8 gli avversari. Il divario aumenta ancora al 50’

sempre dalla piazzola e sempre con Luca Roden che fa 9 a 20. La partita

sembra incanalarsi ormai sui binari degli ospiti, ma a due minuti dal

termine arriva il colpo di coda dei Medicei, con Stefan Basson che

intercetta un pallone perso dalle Fiamme e da solo va a schiacciare in

mezzo ai pali. Il giocatore sudafricano non perde tempo, trasforma con un

drop e porta i suoi a -4. I quasi cinque minuti di extratime concessi dal

signor Vivarini, sono al cardiopalma, con i padroni di casa in forcing

quasi asfissiante, il pubblico ad incitare i biancorossi e le Fiamme a

fronteggiare tutti gli attacchi degli avversari. Alla fine è la difesa del

XV della Polizia di Stato ad avere la meglio e l’incontro si chiude sul 16

a 20

*Il tabellino*

*Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – domenica 19 novembre*

*Eccellenza, VII giornata*

Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby 16 – 20 (9-14)

Marcatori: p.t. 4’ cp Roden 0-3; 9’ cp Roden 0-6; 12’ cp Roden 0-9; 15’ m

Roden 0-14; 18’ cp Basson 3-14; 22’ cp Basson 6-14; 30’ cp Basson 9-14;

s.t. 42’ cp Roden 9-17; 50’ cp Roden 9-20; 78’ m Basson tr Basson (16-20).

Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; Lubian (63’ Mattoccia), Rodwell,

McCann, Citi; Basson, Taddei; Greeff, Boccardo, Brancoli; Montauriol (cap),

Cemicetti (53’ Chianucci); Battisti (53’ Corbetta), Baruffaldi, Schiavon

(53’ Zileri).

All. Presutti, Basson

Fiamme Oro Rugby: Edwardson; Sepe (70’ Quartaroli), Seno, Gabbianelli,

Bacchetti; Roden (63’ Buscema), Parisotto; Amenta (cap) (64’ Cornelli),

Cristiano, Favaro (63’ Zitelli); Caffini, Fragnito; Di Stefano (40’ Iacob),

Moriconi (60’ Kudin), Zago (62’ Iovenitti).

All. Guidi

Arb. Vivarini (Padova)

AA1 Angelucci (Livorno), AA2 Giovanelli (La Spezia)

Quarto Uomo Masetti (Arezzo).

Cartellini: 11’ Giallo a Montauriol (Toscana Aeroporti I Medicei);

Calciatori: Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/4; Roden (Fiamme Oro

Rugby) 5/6;

Note: giornata di sole, temperatura 15°, campo in buone condizioni.

Spettatori 880

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 1; Fiamme Oro

Rugby 4

Man of the Match: Luca Roden (Fiamme Oro Rugby)

*19 novembre 2017 *

*Cristiano Morabito – Media manager Fiamme Oro Rugby*

—

_________________________________________

Cristiano Morabito

Media Manager Fiamme Oro Rugby

tel +39 334 6911342 – +39 331 3731101

skype: cristiano_morabito

twitter: @crismorabito

facebook: cristiano.morabito

www.fiammeororugby.it